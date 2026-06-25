O icoana a Maicii Domnului veche de peste 500 de ani a fost dusă la Mănăstirea Poiana Mărului din Caraș-Severin

O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, veche de peste 500 de ani, a fost adusă la Mănăstirea Poiana Mărului din județul Caraș-Severin, cu ocazia hramului.

Manifestările au început marți, când icoana din Parohia Măru, datată în anul 1520, a fost purtată în procesiune de clerici și credincioși până la așezământul monahal. Sute de pelerini au participat apoi la sărbătoarea închinată Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Sfânta Liturghie a fost oficiată miercuri de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a subliniat importanța sărbătorii.

„A fost o revărsare de har, o bucurie deplină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cred că toți cei prezenți astăzi aici vor pleca la casele lor cu mai multă putere și determinați să împlinească poruncile și rânduielile divine”.

Să nu ne pierdem nădejdea și răbdarea

Ierarhul a arătat că dreptatea și credința Sfinților Zaharia și Elisabeta rămân un model pentru creștinii de astăzi: „Așa cum Zaharia și Elisabeta au fost drepți înaintea lui Dumnezeu și au păzit poruncile lui Dumnezeu și rânduielile, așa și credincioșii care au venit aici cred că vor fi cu multă luare aminte la toate poruncile divine și la exemplul pe care ni l-au lăsat”.

Preasfințitul Părinte Lucian i-a îndemnat pe cei prezenți să își păstreze nădejdea în Dumnezeu, mai ales în momentele de încercare.

„Trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, să păzim poruncile, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa și niciodată să nu ne pierdem nădejdea și răbdarea. Într-o răbdare să așteptăm căci binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar dacă întârzie, dar Dumnezeu niciodată nu ne părăsește și întotdeauna răsplătește celor care-L iubesc pe El!”.

Maica Domnului este stăpâna casei

La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Casian Rușeț, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea hramului și pelerinilor veniți din diferite zone ale țării și a amintit de tradiția aducerii icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului la sărbătoarea mănăstirii.

„De 19 ani, aducem aici icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care are o vechime de mai bine de 500 de ani și care ne demonstrează întotdeauna un lucru important, că într-o mănăstire, Maica Domnului este stăpâna casei”.

Situată în staţiunea Poiana Mărului, această mănăstire a fost înființată la iniţiativa preotului paroh Dorel Fercea şi a credincioşilor din Parohia Măru, înainte de anul 1989. Biserica construită în cadrul așezământului monahal a fost sfințită în 24 iunie 2008 de Episcopul Lucian.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului