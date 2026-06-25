Noul protopop al Sectorului 6 Capitală: Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate

Părintele Constantin Adrian Neagu a fost instalat joi în demnitatea de protopop ala Sectorului 6 Capitală. „Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate”, a declarat preotul, care își va începe mandatul în data de 1 iulie 2026.

Evenimentul a avut loc la Biserica „Sfânta Vineri”. Au participat pr. Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul sectorului Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. Cristian-Mihail Zamfir, consilier eparhial coordonator la sectorul economic și fostul protopop al Sectorului 6, părintele Cătălin Dabu.

După ce a fost prezentat clericilor din protopopiat, părintele Constantin Adrian Neagu a spus că primește noua ascultare cu responsabilitate: „Asemenea apostolilor care, chemați fiind de Mântuitorul Iisus Hristos, au lăsat toate pentru a fi aproape de Mântuitorul și pentru a împlini cuvântul, a-l asculta și a-l propovădui”.

Părintele vicar eparhial a evidențiat importanța misiunii protopopului atât în relația cu Centrul Eparhial, cât și cu preoții din protoierie.

„El este, ca protopop, cel care va transmite, va fi punctul de legătură dintre preoții Protoieriei Sector 6, cu centrul eparhial, cu diferitele componente al acestui centru eparhial, pentru bunul mers al protoieriei și pentru mai binele credincioșilor, cei care vor fi, până la urmă, cei care vor impulsiona activitățile”.

Preotul Dumitru Ștefănescu a subliniat experiența părintelui protopop: „Părintele Constantin Adrian Neagu a avut o activitate foarte frumoasă la parohia la care a slujit anterior, la Parohia Bordenii Mici din Protoieria Câmpina și la parohia actuală, Buna Vestire Giulești”.

Scurtă biografie

Pr. Constantin Adrian Neagu s-a născut în anul 1986, în orașul Lehliu Gară din județul Călărași.

Este doctor în teologie al Universității din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă, din anul 2023, având ca temă de doctorat lucrarea „Omul ideal în daoism. Evaluare din perspectivă creștină”, elaborată sub coordonarea științifică a vrednicului de pomenire pr. prof. Nicolae Achimescu și a prof. Remus Rus.

A fost hirotonit preot în anul 2016, pe seama Parohiei Bordenii Mici, Protopopiatul Câmpina, unde a deținut funcția de preot paroh până în anul 2023. Ca recunoaștere a bogatei activități pastoral-misionare și administrative desfășurate în parohie, în anul 2022 i-a fost acordată, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, distincția clericală de iconom stavrofor.

Din anul 2023 își desfășoară activitatea sacerdotală, ca preot coslujitor, la Parohia „Bunavestire” Giulești din Protoieria Sector 6 Capitală. În anul 2024, pr. Constantin Adrian Neagu a fost distins cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici, drept răsplată pentru activitatea sa în slujirea Bisericii.

Mai multe fotografii de la eveniment sunt disponibile aici.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu