Solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela

În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelean greu încercat de această calamitate.

Totodată, ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți.

În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Basilica.ro