Universitatea din Birmingham lansează un proiect de cercetare a manuscriselor Sf. Părinți despre Noul Testament

Universitatea din Birmingham, Marea Britanie, a obținut o finanțare europeană de 2,5 milioane de euro pentru un proiect de cercetare care va analiza manuscrise ale Sfinților Părinți și scriitorilor bisericești, în vederea identificării unor noi mărturii pentru textul Noului Testament.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției de învățământ superior, proiectul va fi coordonat de profesorul Hugh Houghton, specialist în critica textuală a Noului Testament.

Finanțarea din partea Consiliului European pentru Cercetare (ERC) va susține, pe parcursul a cinci ani, catalogarea și analiza manuscriselor comentariilor creștine timpurii. Acestea însumează peste o mie de documente care păstrează dovezi indirecte privind textul Noului Testament și care nu au fost valorificate sistematic până în prezent.

Activitățile propriu-zise ale proiectului vor începe spre sfârșitul anului 2026.

O lumină nouă asupra istoriei textului biblic

Profesorul Hugh Houghton a explicat importanța acestui demers pentru studiul textului biblic: „Deși scrierile autorilor creștini timpurii, precum Sfântul Ioan Gură de Aur, au fost considerate de multă vreme surse importante pentru istoria textului biblic, manuscrisele individuale ale acestor scrieri nu apar în edițiile Noului Testament”.

„Acest proiect oferă oportunitatea unei evaluări cuprinzătoare a acestor dovezi, care va aduce o lumină nouă asupra istoriei textului biblic”, a subliniat profesorul universitar.

Noua cercetare se bazează pe progresele realizate în digitizarea manuscriselor și pe utilizarea unor baze de date moderne, urmărind realizarea primei analize sistematice a manuscriselor de comentarii biblice. Dacă rezultatele obținute se vor confirma, proiectul ar putea introduce o nouă categorie de martori textuali utilizați în stabilirea textului bilbic.

Contribuții la studiul manuscriselor biblice

Profesorul Hugh Houghton este cunoscut pentru numeroasele sale contribuții în domeniul studiului manuscriselor biblice. În perioada postdoctorală a identificat două manuscrise necunoscute până atunci ale celei mai vechi versiuni latine a Evangheliilor, iar în 2017 a publicat prima traducere a comentariului la Evanghelii al lui Fortunatianus de Aquileia, redescoperit într-un manuscris anonim din Catedrala din Köln, Germania.

Ulterior, cercetătorul a realizat prima ediție completă și traducere a Codexului Zacynthius, considerat cel mai vechi comentariu grec de tip catena păstrat până astăzi, folosind tehnologia imagisticii multispectrale.

Cel mai recent proiect coordonat de profesorul britanic a adăugat 35 de noi martori textuali în registrul oficial al manuscriselor grecești ale Noului Testament și a identificat 23 de comentarii biblice necunoscute anterior, alcătuite din fragmente ale autorilor creștini vechi.

Universitatea din Birmingham se numără printre primele 100 de instituții de învățământ superior din lume și găzduiește peste 40.000 de studenți proveniți din mai mult de 150 de țări.

Foto credit: Universitatea din Birmingham