Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel: Sf. Ioan Botezătorul este ocrotitor al familiilor și ajutor pentru cei care doresc copii

„Sfântul Ioan Botezătorul este un păzitor sau ocrotitor al familiilor și un ajutor pentru cei care nu au copii”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel miercuri, de sărbătoarea nașterii acestui mare proroc.

Citește mai mult.

Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El, a spus IPS Teofan

„Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El”, a subliniat miercuri Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, cu ocazia sărbătorii patronale a municipiului Piatra Neamț, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Citește mai mult.

Hram la Suceava: Mitropolitul Ioan spune că femeile sunt lucrătoare împreună cu Dumnezeu în împodobirea Raiului cu sfinți

„Iubite mame, în voi și-a pus Dumnezeu nădejdea că veți naște sfinți”, a spus Mitropolitul Ioan al Banatului miercuri, la hramul Catedralei din Suceava, când a fost sărbătorită și Nașterea Sf. Ioan Botezătorul.

Citește mai mult.

Copiii botezați la Biserica Bucur Ciobanul din Capitală au participat la sărbătoarea parohiei

Copiii botezați la Biserica Bucur Ciobanul din Capitală au participat miercuri, de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la aniversarea a 88 de ani de la sfințirea lăcașului de cult și a opt ani de la resfințirea acestuia.

Citește mai mult.

Mănăstirea Ceahlău va avea panouri fotovoltaice. Materialele au ajuns cu elicopterul la cota 1800

Arhim. Casian Florea, starețul mănăstirii de pe Muntele Ceahlău, a anunțat că obștea a reușit să strângă toate materialele necesare pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Acestea au ajuns la cota 1800 aduse cu elicopterul.

Citește mai mult.