Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El, a spus IPS Teofan

„Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El”, a subliniat miercuri Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, cu ocazia sărbătorii patronale a municipiului Piatra Neamț, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamț și a explicat că modelul oferit de părinții Sfântului Ioan Botezătorul rămâne actual pentru orice creștin care dorește să trăiască în comuniune cu Dumnezeu.

„Așadar, cel binecuvântat, răscumpărat și cercetat de Dumnezeu, cel îmbrăcat în armele luminii, cel îmbrăcat în Iisus Hristos, este cel care se teme de Dumnezeu și împlinește poruncile Lui”.

Modele de credință și ascultare

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a arătat că Sfinții Zaharia și Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul, au devenit modele de credință și ascultare.

„Sfinții Zaharia și Elisabeta au născut un asemenea fiu, descris de Domnul Hristos ca fiind cel mai mare om de pe pământ, născut din bărbat și femeie, proroc care a anunțat venirea Domnului Hristos și singurul care L-a întâlnit față către față pe Mântuitorul Hristos”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că există trei moduri în care Hristos ne cheamă să ne împărtășim cu El: „Cu Trupul și Sângele Domnului Hristos la Euharistie, citirea Scripturii și a scrierilor sfinte, prin care ne împărtășim cu voia lui Dumnezeu, și împlinirea virtuților”.

Ocrotitorul municipiului Piatra Neamț

La finalul slujbei, părintele paroh Dan Ovidiu Cojan a evidențiat importanța sărbătorii pentru comunitatea din Piatra Neamț: „Astăzi trăim un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru că se împlinesc 15 ani de când Mitropolitul Teofan a rânduit ca în ajunul sărbătorii să fie aduse an de an sfinte moaște spre cinstire și închinare”.

„De 528 de ani, Înaintemergătorul Domnului este mijlocitor la tronul Preasfintei Treimi pentru această biserică – ctitorie voievodală ștefaniană –, pentru locuitorii creștini ortodocși ai municipiului Piatra Neamț”, a subliniat preotul paroh.

Manifestările dedicate hramului au început marți seară cu slujba Vecerniei și au inclus procesiunea prin oraș cu moaștele aflate la Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”, precum și cu racla cu moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria.

Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”, una dintre cele mai reprezentative ctitorii ale Sfântului Ștefan cel Mare, împlinește anul acesta 528 de ani de existență, fiind unul dintre cele mai importante monumente medievale ale Moldovei și simbol spiritual al municipiului Piatra Neamț.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa