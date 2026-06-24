Hram la Suceava: Mitropolitul Ioan spune că femeile sunt lucrătoare împreună cu Dumnezeu în împodobirea Raiului cu sfinți

„Iubite mame, în voi și-a pus Dumnezeu nădejdea că veți naște sfinți”, a spus Mitropolitul Ioan al Banatului miercuri, la hramul Catedralei din Suceava, când a fost sărbătorită și Nașterea Sf. Ioan Botezătorul.

„Voi sunteți ogorul din care răsar sfinți, nu pentru o vreme, ci pentru veșnicie în Împărăția lui Dumnezeu. Rămâneți lucrătoare împreună cu Dumnezeu în împodobirea Raiului cu sfinți!” le-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe femeile creștine.

„Mama este chemată să nască sfinți. Dumnezeu nu face sfinți din stânci, ci din pruncii pe care îi nașteți voi, iubite mame!”

Mitropolitul Banatului a slujit cu prilejul Aducerii moaștelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava, sărbătoarea patronală a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, marcată în 24 iunie. Hramul a cuprins un amplu program liturgic și o procesiune cu moaștele sfântului prin oraș.

Din soborul care a oficiat Liturghia de hram la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava au făcut parte: Arhiepiscopii Teodosie al Tomisului și Calinic al Sucevei și Rădăuților; Episcopul Ignatie al Hușilor; Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul; Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, respectiv Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; Arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Întâlnirea cu Sf. Ioan cel Nou, formă de catarsis

„Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei sfintelor sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească”, a spus la final Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților.

„Iar Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciune genunchii trupului, pentru a ne arăta iar și iar că Dumnezeu lucrează cu putere direct ori prin sfinții Săi acolo unde inima este curată.”

„Prin prezența dumneavoastră aici, la Sfânta Liturghie, prin închinarea la racla cu sfintele moaște, prin rugăciunile șoptite cu lacrimi, Sfântul Ioan devine parte din viața dumneavoastră, iar dumneavoastră deveniți părtași la viața lui trăită în Hristos”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Ordine și distincții eparhiale

La finalul Liturghiei, Părintele Constantin Blaga, Consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a anunțat ordinele și distincțiile eparhiale acordate de Părintele Arhiepiscop Calinic.

Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție din eparhie, a fost acordat Părintelui Consilier Eparhial Florin Lupu, Părintelui Referent Viorel Ioan Cosmei, domnului Vasile Râmbu, primarul Sucevei, domnului Andrei Chivu, director general al programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Mariei Dogaru, președinta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Oana Șlemco, Cătălina Biholar, Liviu Clement și Tiberiu Avram au primit Ordinul Eparhial Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Prezentări de carte

Nu au lipsit momentele dedicate prezentării noilor apariții de la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Părintele Consilier Constantin Blaga a prezentat albumul „Veșnicii din Țara Mușatinilor ctitorite în lemn, piatră și culoare”.

„Volumul reprezintă expresia editorială a unei viziuni pastorale și culturale asumată încă de la începutul slujirii chiriarhale a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, aceea de a reda istoriei ceea ce aparține istoriei și de a restitui conștiinței ecleziale bogăția spirituală, artistică, identitară a monumentelor bisericești din Bucovina”, a spus părintele consilier.

Lect. Univ. Dr. Alexandru Prelipcean, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași și directorul Departamentului Reviste și Periodice Bisericești al eparhiei, a prezentat numărul 5 pe 2025, al publicației Candela, revista de cultură și spiritualitate a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Iar Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, a spus câteva cuvinte despre volumul „Iată, V-am spus vouă. Preocupări de pedagogie pastorală comparată”, a cărui lansare a fost programată pentru aceeași zi, de la ora 17:00, la Cetatea de Scaun a Sucevei, după Parastasul Voievozilor.

Recunoștință și invitație la următoarele evenimente din eparhie

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic le-a mulțumit la final ierarhilor, clericilor și credincioșilor participanți la evenimentele dedicate hramului, oficialităților care s-au implicat în bunul mers al acestora, precum și comisiei de organizare a hramului.

Ierarhul a adresat mulțumiri speciale și felicitări cu ocazia zilei de naștere Părintelui Episcop vicar Damaschin Dorneanul, Arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sf. Ioan de la Suceava” – Catedrala Arhiepiscopală și Arhim. Valerian Radu, Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale.

Părintele Arhiepiscop Calinic i-a invitat pe credincioși să participe și la Procesiunea Calea Sfinților, organizată la Rădăuți în 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți, precum și la ziua de cinstire a Sf. Ștefan cel Mare, hramul Mănăstirii Putna, în 2 iulie.

„Nu ratați invitația la sărbătoarea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, căruia îi datorăm Moldova!” a concluzionat Înaltpreasfinția Sa.

Programul hramului se încheie miercuri seară la Cetatea de Scaun a Sucevei, cu Parastasul Voievozilor și cu o conferință susținută de Pr. Prof. Constantin Necula.

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Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților