Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei – un păstor înțelept și smerit

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj cu ocazia funeraliilor Preafericitului Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, desfășurate duminică la Tbilisi.

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Delegația Patriarhiei Române a ajuns în Tbilisi pentru funeraliile Patriarhului Ilia

O delegație a Patriarhiei Române condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a ajuns sâmbătă după-amiază în Tbilisi pentru a participa la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei.

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Patriarhul Ilia al II-lea a fost înmormântat la Tbilisi

Duminică, începând cu ora 10:30 (ora României), au avut loc funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, în prezența a zeci de mii de persoane.

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Basilica Travel: Pelerinajele în Israel din luna martie au fost reprogramate

Basilica Travel a anunțat joi că pelerinajele programate în Israel în luna martie au fost reprogramate din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, precizând că măsura este temporară și are în vedere siguranța pelerinilor.

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Materic digital: Sfintele lunii martie (II)

Între sfintele femei sărbătorite în a doua parte a lunii martie veți descoperi modele de curaj și determinare, precum Sfânta Drosida sau Sfânta Maxima; modele de mame credincioase, precum Sfânta Lidia și Sfânta Euvula; și sfinte care și-au dedicat viața ajutorării aproapelui, precum Sfânta Gavrilia și Sfânta Sofia.

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