Basilica Travel: Pelerinajele în Israel din luna martie au fost reprogramate

Basilica Travel a anunțat joi că pelerinajele programate în Israel în luna martie au fost reprogramate din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, precizând că măsura este temporară și are în vedere siguranța pelerinilor.

Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanții agenției au informat că „toți pelerinii înscriși pentru Țara Sfântă în luna martie au posibilitatea să reprogrameze pelerinajele pentru o perioadă ulterioară sau pot alege alte pelerinaje din oferta noastră de pelerinaje interne sau externe. Pelerinii care nu doresc reprogramarea pot solicita restituirea sumelor achitate”.

Agenția Basilica Travel a asigurat că „ține permanent legătura cu autoritățile competente din România, cu Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, precum și cu companiile aeriene, dar și cu partenerii din Israel”.

„Vom îndruma cu empatie și profesionalism pentru reluarea pelerinajelor în Țara Sfântă atunci când starea locală se va îmbunătăți, companiile aeriene vor relua zborurile și toate mănăstirile și Locurile Sfinte vor fi deschise”.

Oferta de pelerinaje în țară și străinătate

În același timp, agenția îi invită pe credincioși să participe la celelalte programe disponibile, ofertele fiind disponibile pe site-ul oficial, sau la sediile oficiale.

Printre destinațiile propuse se numără Egipt, Sf. Munte Athos, Grecia, Italia, Turcia, Cipru, țările din Balcani, precum și pelerinaje în România, dedicate mănăstirilor din Bucovina, Neamț, Maramureș și Dobrogea. Basilica Travel a transmis că oferta din anul 2026 este „mai bogată și mai diversificată” față de anii precedenți.

„Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje, spre a se zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate”, au comunicat reprezentanții agenției.

Întreaga zonă a orașului vechi din Ierusalim, ce cuprinde locuri sfinte pentru evrei, musulmani și creștini, rămâne în continuare închisă pentru turiști și pelerini, în urma tensiunilor de securitate declanșate la finalul lunii februarie, potrivit NDTV.

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Foto credit: Ziarul Lumina