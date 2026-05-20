Elena Murariu a dus mesajul Învierii la ICR Beijing, prin intermediul graficii și al restaurării

Institutul Cultural Român (ICR) din Beijing găzduiește expoziția „Învierea – creație și restaurare”, care cuprinde 44 de lucrări ale Elenei Murariu, dintre care 24 de icoane realizate în tehnica grafică și acuarelă.

Alături de creațiile iconografei sunt expuse și imagini document care prezintă etape de restaurare de pe șantierele de conservare a patrimoniului național din România.

Vernisajul din 8 mai s-a încheiat cu proiecția filmului „Constantin Brâncoveanu – Puterea viziunii”, realizat de Marilena Rotaru.

Expoziția „Înviere, creație, restaurare” a fost promovată în prestigioasa publicație chineză China Daily.

Conferințe despre restaurarea patrimoniului

A doua zi după vernisaj, pe 9 mai, Elena Murariu, care este și pictor restaurator, a prezentat patru exemple de restaurare a picturii murale: Bolnița Bistriței (jud. Vâlcea), Mănăstirea Gura Motrului (jud. Mehedinți), Biserica Viorești-Slătioara (jud. Vâlcea) și Biserica Fundenii Doamnei (București).

Conferința a făcut parte dintr-o serie de evenimente dedicate prezentării muncii de conservare a patrimoniului național din România.

Celălalt invitat al seriei este conf. univ. dr. Florian Petrescu, arhitect, care a susținut, în 13 mai, conferința „Dialoguri pe teme de restaurare: Împărtășirea experiențelor și a metodelor inovatoare în conservarea patrimoniului național”, la sediul Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor – ICOMOS din Beijing.

Seria de manifestări a fost organizată în contextul aniversării a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO.

Expoziția este deschisă până în data de 11 iunie la ICR Beijing, Galaxy Soho, A, 1 F, 10125.

