Pelerinaj în Capitală: Moaștele Sf. Efrem cel Nou se află la Parohia Tudor Vladimirescu 1 cu ocazia hramului

Moaștele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou se află în aceste zile la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” a Parohiei Tudor Vladimirescu 1 din cartierul bucureștean Rahova.

Pelerinajul a început marți și se desfășoară până joi, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, când este serbat hramul parohiei.

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Efrem a fost adusă de la Parohia „Soborul Maicii Domnului” din sectorul 3 al Capitalei.

Programul liturgic din ziua de miercuri, ajunul hramului, include săvârșirea slujbei Vecerniei cu Litia de la ora 17:00.

În ziua hramului, de la ora 07:30 va fi oficiat Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la ora 08:00 slujba Utreniei, iar apoi va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcașului de cult.

Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va rămâne spre închinare până joi seară, ora 16:00.

Un lucru inedit despre lăcașul de cult care își serbează hramul este acela că la pictura interioară a contribuit și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. O scenă deosebită este Icoana „De tine se bucură”, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo este și o scenă mai rar întâlnită a judecății particulare a sufletului, pe care sfântul a pictat‑o pe peretele de apus în anul 1970.

