Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Moaștele Sf. Gheorghe ajung miercuri în România: Este un model de credință și mărturisire pentru tineri

Arhimandritul Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a transmis luni un mesaj către credincioși înaintea aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în România, subliniind că „este un model de credință și mărturisire pentru tineri”.

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IPS Ioachim: Vederea lui Dumnezeu nu este una trupească, ci duhovnicească

„Vederea lui Dumnezeu nu este una trupească, ci duhovnicească”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, duminică, la Parohia „Sf. Gheorghe” din Bacău.

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Hirotonii la hramul Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Southampton

Parohia românească Southampton și-a sărbătorit sâmbătă hramul, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment marcat prin oficierea a două hirotonii pe seama comunității.

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Episcopul Macarie, pelerinaj în Muntele Athos: Să ne luminăm mintea și inima și să punem gândul cel bun

În perioada 17–19 aprilie, Episcopul Macarie al Europei de Nord a fost în pelerinaj în Muntele Athos.

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PS Iustin: Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul îi datorăm credința puternică pe care o avem noi maramureșenii

„Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul îi datorăm credința puternică pe care o avem, noi, maramureșenii”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătoririi anticipate a ocrotitorului eparhiei.

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