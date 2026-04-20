Episcopul Macarie, pelerinaj în Muntele Athos: Să ne luminăm mintea și inima și să punem gândul cel bun

În perioada 17–19 aprilie, Episcopul Macarie al Europei de Nord a fost în pelerinaj în Muntele Athos, unde a îndemnat la o viață înnoită: „Să ne luminăm mintea și inima și să punem cu stăruință gândul cel bun, chiar și atunci când totul pare apăsător și fără ieșire”.

În Vinerea Luminată, Preasfinția Sa a ajuns la Schitul Lacu, unde a oficiat slujba Privegherii și Sfânta Liturghie, cu prilejul hramului de Izvorul Tămăduirii. În zilele de sâmbătă și duminică, ierarhul a slujit la Mănăstirea Dochiariu.

Încredințarea de adevărul Învierii

În Duminica a doua după Paști, Preasfințitul Părinte Macarie a explicat că îndoiala Apostolului Toma trebuie înțeleasă ca dorință de a se încredința de adevărul Învierii.

„Toma nu este doar cel ce s-a îndoit, ci este chipul minții rănite de neîncredere, de tulburare, de gânduri care cer dovadă acolo unde este nevoie de credință. Iar Hristos nu-l mustră cu asprime, ci îi arată rănile: Adu degetul tău încoace și nu fi necredincios, ci credincios” (conform Ioan 20, 27).

Pornind de la Evanghelia întâlnirii dintre Mântuitorul și Sfântul Apostol Toma, Preasfinția Sa a evidențiat dificultățile interioare cu care se confruntă omul: „Suntem răniți nu de piroane, ci de gânduri. Răniți de judecată, de neîncredere, de întristare fără nădejde, de împrăștiere, de slăbirea râvnei, iar vindecarea ne vine din atingerea rănilor lui Hristos”.

„Să nu lăsăm întunericul să ne cuprindă sufletul, nici frica, nici deznădejdea, nici gândul că lupta este prea grea”, a îndemnat ierarhul.

Repere pentru viața duhovnicească

Amintind cuvintele Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, „gândul cel bun aduce harul lui Dumnezeu”, Episcopul Europei de Nord a subliniat importanța luptei duhovnicești.

„Rana păcatului nu se vindecă prin rațiune, ci prin credință, prin atingere de Hristos. Precum Toma a pus mâna în coasta Domnului, așa și noi suntem chemați să atingem rănile Lui prin: lacrima pocăinței, spovedania sinceră, împărtășirea cu Trupul și Sângele Său și mai ales prin rugăciunea inimii”.

„Aceasta este nevoința de fiecare clipă. A păzi poarta minții. A nu lăsa niciun gând să intre fără cercetare. A transforma orice pricină în prilej de smerenie și rugăciune”, a adăugat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Macarie a încheiat cu un îndemn la urmarea lui Hristos: „Să nu ne temem de luptă. Toma s-a îndoit, dar apoi întărit de Domnul a devenit mărturisitor până în îndepărtata Indie. Și noi, deși răniți de păcate, putem fi vindecați, nu prin puterea noastră, ci prin rănile lui Hristos”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord