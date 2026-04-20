PS Iustin: Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul îi datorăm credința puternică pe care o avem noi maramureșenii

„Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul îi datorăm credința puternică pe care o avem, noi, maramureșenii”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătoririi anticipate a ocrotitorului eparhiei.

În Duminica Sfântului Apostol Toma, ierarhul a vorbit despre întâlnirea dintre acesta și Mântuitorul:

„Toma, lipsind, i-au spus ceilalți apostoli că au văzut pe Domnul, dar el n-a crezut, adică a zis că vrea să vadă, să se convingă. Și Hristos a acceptat acest lucru și s-a arătat după opt zile din nou Sfinților Apostoli și l-a invitat pe Toma să verifice adeverirea Învierii. Și Toma a rostit atât de profund și puternic în numele nostru, cuvintele: Domnul meu și Dumnezeul meu”.

În continuare, Preasfinția Sa a vorbit despre viața Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, despre care a spus că a fost un mare apărător al Ortodoxiei.

„Am hotărât împreună cu Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, fratele nostru într-o slujire, să sărbătorim anticipat în această duminică și pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care are zi de ținere în 24 aprilie, pentru că noi vom fi plecați la Muntele Athos în data respectivă”.

„Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul îi datorăm credința puternică pe care noi, maramureșenii, o avem. Noi purtăm toiagul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, care a fost un mare apărător al dreptei credințe”, a precizat ierarhul.

Tragedia transilvană

Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre contribuția esențială a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul la păstrarea credinței ortodoxe, în perioada uniației.

„Maramureșenii, datorită lui, n-au cunoscut unirea de la 1700, pentru că el nu a semnat actul de unire și, deci, nici preoții lui și nici credincioșii. Românii ortodocși maramureșeni au fost declarați uniți după 1740, când a fost desființată Episcopia de către Curtea Imperială de la Viena”.

„Episcopia, care a avut ultima reședință la Mănăstirea Bârsana, a fost desființată. Biserica și casa episcopală a Sfântului, ultimul episcop, au fost mutate. În aceste condiții, credincioșii au fost declarați uniți cu Roma, iar Maramureșul a fost integrat astfel în această formă de unire cu Biserica Romei.”

„În Transilvania s-a petrecut o tragedie, a fost dezbinare și durere, suferință multă, pentru că la 1762 au fost distruse toate mănăstirile care existau atunci, peste 150 de mănăstiri și schituri, cele de lemn au fost arse, iar cele de zid au fost distruse cu tunurile și a fost o mare durere și suferință pentru credința moșilor și strămoșilor noștri”, a precizat Episcopul Maramureșului.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc un pelerinaj la care au participat toți credincioșii prezenți la Catedrala Episcopală.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

