Hirotonii la hramul Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Southampton

Parohia românească Southampton și-a sărbătorit sâmbătă hramul, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment marcat prin oficierea a două hirotonii pe seama comunității.

Ipodiaconul Toma Cristian Costea a fost hirotonit diacon, iar diaconul Claudiu Cătălin Mocanu a fost hirotonit preot.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a vorbit despre Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, arătând că viața acestuia este o mărturie vie a sfințeniei lucrătoare.

De asemenea, ierarhul a evidențiat și proximitatea Duminicii Sfântului Apostol Toma, care arată importanța relației personale cu Hristos, aceasta se împlinește prin mărturisire.

La finalul slujbei, părintele paroh Ovidiu Semerean a mulțumit ierarhului și credincioșilor pentru atmosfera și comuniunea arătată în această zi de sărbătoare.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

