IPS Ioachim: Vederea lui Dumnezeu nu este una trupească, ci duhovnicească

„Vederea lui Dumnezeu nu este una trupească, ci duhovnicească”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, duminică, la Parohia „Sf. Gheorghe” din Bacău.

În cuvântul rostit în Duminica Sfântului Apostol Toma, ierarhul a evidențiat importanța urmării lui Hristos.

„Noi nu L-am văzut pe Hristos, dar credem în El. Vederea lui Dumnezeu nu este una trupească, ci duhovnicească. Duh este Dumnezeu, și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr”.

„Mergând pe această cale, ajungem la locuințele despre care vorbește Hristos: În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt. Pentru a ajunge acolo, trebuie să alegem Calea. Dar Hristos este Calea și dacă păstrăm Adevărul, ajungem la Viață”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Importanța familiei

În contextul Anului omagial 2026, dedicat pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a oferit preoteselor Mihaela Chirica, Anuța Popa, Diana Elena Balcanu și Mioara Ignat, diplome de vrednicie „pentru dăruirea și dragostea jertfelnică în buna conviețuire în împlinirea responsabilităților de familie și în păstrarea credinței strămoșești și a dragostei față de Dumnezeu și Sfânta Biserică”.

Cu acest prilej, IPS Ioachim a subliniat importanța familiei în viața parohiei.

„Ne exprimăm bucuria, în primul rând legată de copii și de tineri, pentru cei care au participat la răspunsurile de la Sfânta Liturghie de astăzi. Nu sunt teologi, sunt angajați în alte domenii ale vieții, dar le mulțumim și le sărutăm sufletul pentru dăruirea lor”.

„Am văzut câtă forță pot avea. (…) Vă felicit pentru modul în care lucrați cu copiii! Mai întâi ați lucrat cu propriii copii, care au crescut frumos și au devenit Oameni între oameni”.

„Vă felicităm și pe dumneavoastră, distinse mame și doamne, care împliniți plinătatea poporului binecredincios în Biserica Sfântul Gheorghe din Bacău”, a spus ierarhul.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

