Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel, la aniversarea a 18 ani de la întronizare: Pentru noi, Europa înseamnă o Europă a credinței creștine

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus, cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizare, că este necesară accentuarea valorilor spirituale, pentru a putea trăi în veșnicie, în iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi, ca români și ca europeni.

Mesajul Președintelui Nicușor Dan, adresat Patriarhului României la aniversarea a 18 ani de la întronizare

Președintele României, Nicușor Dan, a adresat marți un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

ICR Londra: Regele Charles al III-lea a vizitat o expoziție cu acuarele pictate de Regina Maria a României

Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat luni seară expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra.

Gala laureaților: Câștigătorii Festivalului „Lăudați pe Domnul!” au susținut concertul final la Palatul Patriarhiei

Câștigătorii Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” au susținut marți concertul final la Palatul Patriarhiei.

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru aniversează trei decenii de la înființare

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru aniversează anul acesta trei decenii de la înființare, prilej cu care au loc mai multe manifestări cultural-religioase.

