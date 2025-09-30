ICR Londra: Regele Charles al III-lea a vizitat o expoziție cu acuarele pictate de Regina Maria a României

Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat luni seară expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, Londra.

Expoziția, produsă de Institutul Cultural Român (ICR) Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce în premieră în atenția publicului britanic o selecție de acuarele florale realizate de suverană, prezentate sub forma unor printuri de înaltă calitate.

Lucrările intră într-un dialog vizual unic cu operele din Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și cu acuarele pictate de suveran în timpul vizitelor Majestății Sale în România.

Celebrarea unei legături istorice profunde

„Această expoziție excepțională, găzduită de Fundația Majestății Sale Regele Charles al III-lea, reprezintă o celebrare a unei legături istorice profunde. Regina Maria a contribuit decisiv la recunoașterea internațională a României și a consolidat relațiile cu Marea Britanie”, a spus Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Astăzi, acest proiect artistic și diplomatic reafirmă prietenia și respectul reciproc dintre țările noastre. Este o mândrie deosebită afecțiunea Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru România, precum și sprijinul constant pentru conservarea biodivesității și a patrimoniului cultural al țării noastre.”

Regele Charles al III-lea, un prieten al României

Aura Woodward, directoarea ICR Londra, a amintit că vizita Majestății Sale Regele Charles al III-lea onorează România și confirmă forța legăturilor culturale și istorice dintre cele două țări.

„Regina Maria a fost o personalitate excepțională a Europei și o punte între națiuni. Suntem recunoscători că, prin acest proiect, moștenirea sa artistică și diplomatică este celebrată în dialog cu opera și inițiativele culturale ale Majestății Sale [Regele Charles al III-lea]”, a mai spus Aura Woodward.

Curatoriată de dr. Shona Kallestrup de la University of St Andrews și de istoricul Sorin Mărgărit, expoziția subliniază dimensiunea artistică și diplomatică a Reginei Maria – figură definitorie a Europei începutului de secol XX.

Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român de la Londra, cu sprijinul University of St Andrews, în colaborare cu Academia Română și The King’s Foundation.

Expoziția rămâne deschisă publicului londonez până în 12 octombrie 2025 și include o serie de evenimente culturale conexe, urmând ca, ulterior, să ajungă și în România. The Garrison Chapel se găsește la adresa: Chelsea Barracks, 8 Garrison Square London, SW1W 8BG.

Anul acesta, ICR Londra a organizat mai multe evenimente culturale dedicate Reginei Maria În Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Foto credit: ICR Londra