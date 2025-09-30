Patriarhul Daniel, la aniversarea a 18 ani de la întronizare: Pentru noi, Europa înseamnă o Europă a credinței creștine

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus, cu ocazia aniversării a 18 ani de la întronizare, că este necesară accentuarea valorilor spirituale, pentru a putea trăi în veșnicie, în iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi, ca români și ca europeni.

„Trebuie să accentuăm și valorile spirituale care ne ajută să trăim doar aici, până la mormânt, și să trăim în veșnicie, în iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi. De aceea noi, când vorbim de Europa, și am numit această sală Europa Cristiana, este o Europa, în primul rând, a credinței creștine”, a explicat Preafericirea Sa.

Patriarhul a subliniat că Europa trebuie să reprezinte valorile morale, nu doar progresul material.

„Cultura europeană are trei componente mari, revelația iudeo-creștină a Sfintei Scripturi și lucrarea apostolică a celor mai zeloși dintre Sfinții Apostoli; filosofia greacă, ca înțelepciune acumulată de-a lungul secolelor și dreptul roman ca forță spirituală în favoarea organizării comunităților umane. Deci nu trebuie uitată cea mai importantă dimensiune a culturii europene, credința creștine. Aceasta este pentru noi, Europa, una a valorilor, nu doar a progresului material și, sigur, așa cum s-a spus, a traiului bun”, a completat PF Daniel.

Modelul cetățeniei Împărăției Cerurilor

Reflectând la prezent și viitor, în contextul declarării Anului 2026 drept „Anul Omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dat ca exemplu familia Sfântului Vasile cel Mare.

„De aceea, anul viitor, când vom celebra Anul aniversar al familiei creștine și Anul comemorativ al Sfintelor Femei, mironosițe, mucenițe sau martire, monahii, soții, mame, acest an este dedicat importanței păstrării credinței creștine și transmiterii credinței creștine prin familie”.

„Și icoana anului următor, așa după cum deja ați primit-o, este icoana Sfinților din familia Sfântului Vasile cel Mare, care are opt membri din familie trecuți în rândul Sfinților. Aceasta este cetățenia din împărăția Preasfintei Treimi”, a menționat Patriarhul.

Evocând exemplul familiei Sfântului Vasile cel Mare, PF Daniel a reiterat faptul că valorile creștine se primesc mai întâi în și prun familie, apoi prin celelalte instituții, inclusiv Biserica.

18 ani pentru o Catedrală

În ceea ce privește edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, Patriarhul a trecut în revistă pașii prin care a trecut acest proiect în ultimii 18 ani.

„Trei ani a durat pregătirea proiectelor, 15 ani au fost lucrări de zidire. Sigur, unele catedrale de mărimea celei din București s-au construit în Evul mediu în 200 de ani”.

„Deci am spus că dimensiunile catedralei noastre sunt aproape identice cu cele ale Catedralei Notre-Dame de la Paris. Și paralel cu această lucrare pentru Catedrală, am avut alte griji, pentru că nu te poți ocupa de o clădire nouă, ignorând ceea ce ai primit moștenire de la înaintași”, a specificat Patriarhul României.

În final, Patriarhul i-a mulțumit, din nou, lui Dumnezeu și celor care ajută lucrarea Bisericii în societate.

„Este o lucrare a Lui Dumnezeu și de aceea îi mulțumim Lui, mulțumim tuturor celor care ne ajută, clerici și mireni, autorităților centrale și locale, și, desigur avem datoria aceasta de a sublinia în primul rând unitatea de credință și unitatea națională, dar să simțim și bucuria ajutorul lui Dumnezeu”, a concluzionat Preafericirea Sa.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro