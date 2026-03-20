Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Georgia își va alege un nou patriarh: Cum va fi desemnat Întâistătătorul Bisericii

După trecerea la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea, Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a declanșat procedura de alegere a noului Întâistătător.

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IPS Casian a primit titlul de Profesor Emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a primit miercuri titlul de Profesor Emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Aula „Alexandru Ioan Cuza” a instituției de învățământ superior.

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Să nu ne temem să-L mărturisim pe Hristos: Gânduri de la doi olimpici de nota 10 la Religie

Basilica.ro a stat de vorbă cu doi elevi bucureșteni în ultimul an de liceu, care au luat nota 10 la Olimpiada de Religie. Ei vor participa la etapa națională a concursului. „Mesajul meu pentru tineri este să nu se teamă să-L mărturisească pe Hristos”, spune Cosmin Schwab-Chesaru. „Să începem să trăim ortodox”, îl completează Ana Șerb.

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Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte explică situația din Israel și demontează exagerările din online

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a descris situația actuală din Israel, subliniind că, deși există atacuri și restricții, realitatea din teren nu confirmă informațiile alarmiste care circulă în mediul online.

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Patriarhul Ilia al II-lea și contribuția sa la dezvoltarea imnografiei bisericești georgiene

Un lucru mai puțin cunoscut despre Patriarhul Ilia a II-lea este acela că a avut o contribuție deosebită la imnografia bisericească georgiană.

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