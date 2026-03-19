IPS Casian a primit titlul de Profesor Emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a primit miercuri titlul de Profesor Emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Aula „Alexandru Ioan Cuza” a instituției de învățământ superior.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite oficiată de IPS Casian în Paraclisul Reşedinţei Arhiepiscopale.

A urmat ceremonia de la universitate, unde au fost prezenți Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de conducerea universității, oficialități locale, reprezentanți ai unor instituții regionale, oameni de cultură și din mediul academic.

„Ne-am bucurat cu întreaga comunitate academică și nu numai, de conferirea titlului de Profesor Emerit Înaltpreasfinției Sale, care are o activitate de peste 40 de ani în învățământul universitar și preuniversitar, de asemenea o activitate extraordinară pastoral-misionară, social-filantropică și culturală”, a transmis PS Veniamin, la Trinitas TV.

Un titlu care consfințește legătura dintre Universitate și Biserică

Prof. univ. dr. Marian Barbu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos”, a spus că acest titlu doar consfințește contribuția ierarhului la activitatea acestei instituții.

„Acordarea acestui titlu consfințește contribuția sa la activitatea universității și în același timp, legătura deosebită care există între instituția noastră și Arhiepiscopie. Am ales această zi pentru că este ziua sa de naștere, îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și îi urăm la mulți ani”, a declarat prof. Marian Barbu pentru Trinitas TV.

La rândul său, IPS Casian a vorbit despre desăvârșirea spirituală a creștinului, conform învățăturilor părinților filocalici, precum și despre soluțiile pe care Biserica le oferă astăzi omului însingurat prin propriile alegeri.

Arhiepiscopul nu i-a uitat nici pe cei care l-au format, părinți, profesori și mentori, subliniind că eforturile acestora vor rămâne mereu în sufletul său.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

