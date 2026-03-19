Să nu ne temem să-L mărturisim pe Hristos: Gânduri de la doi olimpici de nota 10 la Religie

Basilica.ro a stat de vorbă cu doi elevi bucureșteni în ultimul an de liceu, care au luat nota 10 la Olimpiada de Religie. Ei vor participa la etapa națională a concursului. „Mesajul meu pentru tineri este să nu se teamă să-L mărturisească pe Hristos”, spune Cosmin Schwab-Chesaru. „Să începem să trăim ortodox”, îl completează Ana Șerb.

Cosmin Schwab-Chesaru studiază la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Capitală și este paracliser la Parohia Precupeții Vechi din Sectorul 2 al Capitalei. S-a calificat anul acesta pentru a patra oară consecutiv la etapa națională a Olimpiadei de Religie.

„Această reușită vine să confirme, încă o dată, seriozitatea, perseverența și dragostea pentru credință pe care Cosmin le-a arătat de-a lungul anilor”, transmite Părintele Paroh Cornel Enache pe pagina de Facebook a parohiei.

„Prin muncă, dăruire și credință, Cosmin demonstrează că formarea intelectuală se poate împleti cu o viață spirituală autentică și cu slujirea Bisericii.”

Un viitor teolog

Cosmin Schwab-Chesaru participă la Olimpiada de Religie anual, începând cu clasa a V-a, iar în cei patru ani de liceu a reușit să se califice de fiecare dată la etapa națională.

„Mă simt binecuvântat că Dumnezeu îmi dăruiește aceste oportunități, Olimpiada de Religie reprezentând, din punctul meu de vedere, o parte importantă din debutul tânărului creștin în rolul său apostolic, al propovăduirii învățăturii Mântuitorului”, spune elevul.

„Etapele naționale reprezintă pentru mine, totodată, o mulțime de momente frumoase trăite alături de tineri din Biserică, în Duhul lui Dumnezeu, combinând teologia, rugăciunea și relaxarea.”

Cosmin își propune să dea admiterea la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București și să devină slujitor al altarului.

Să nu ne fie teamă să-L mărturisim pe Hristos

„Mesajul meu pentru tineri este să nu se teamă să-L mărturisească pe Hristos, indiferent de judecata societății”, spune tânărul.

„Domnul ne învață că: Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște (Ioan 15, 19), evidențiind ceea ce implică trăirea în Biserica Sa, adică o propovăduire a Adevărului până la Jertfă, având ca reper Judecata Lui cea Dreaptă și Curată, nu cea a poporului îndepărtat de El.”

Un alt mesaj către tinerii de vârsta lui este ca aceștia „să lepede toată grija cea lumească și să își lase viața în mâinile iubitoare ale lui Dumnezeu. Voia Lui întotdeauna va fi mai bună decât a noastră, El fiind Atotprezent, Atotțiitor și Atotștiutor. Să facem tot ce ține de noi și putem controla, iar cu privire la restul să zicem încrezători și împăcați: Facă-se voia Ta, Doamne!”

„Trăiți în Biserica lui Hristos, în Biserica Dreptmăritoare a Ortodoxiei, în asceza curățitoare, folosind viața pământească pentru pregătirea celei veșnice, căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră (Luca 12, 34)!” a adăugat Schwab-Chesaru.

Cinci ani de participare la faza națională

Ana Șerb este elevă la Colegiul Național „Sf. Sava” din București și face parte din comunitatea de la Biserica Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei.

Anul trecut a câștigat locul trei la etapa națională, iar anul acesta se califică din nou la etapa națională, cu nota 10 la etapa județeană. Este a cincea participare a tinerei la Olimpiada de Religie. A ajuns în etapa națională în toți cei patru ani de liceu.

„De-a lungul anilor în care am participat la Olimpiada de Religie și, în special, la etapa națională, cel mai mult m-a bucurat și fascinat experiența în sine, fiecare clipă pe care o deschidea entuziasmul întâlnirii cu alți copii, tineri cu aceeași chemare spre frumosul divin, care simt și înțeleg măreția și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții lor”, declară Ana Șerb.

„Îmi place să spun că participarea la etapa națională a Olimpiadei de Religie este cea mai specială experiență din timpul liceului, tocmai pentru că aici am descoperit cu adevărat cât de frumoasă și de profundă este comuniunea între tinerii care fac din viața lor o mărturisire vie a lui Hristos și cât de mult îți pot schimba viața prieteniile pe care le construiești – prietenii pentru veșnicie.”

Pasionată de patrimoniul material și imaterial

Tânăra vrea să-și continue studiile la Facultatea de Litere, specializarea Limba română. Își dorește ca pe viitor să contribuie la promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al țării: „să încerc să aduc în lumină această parte atât de vibrantă a identității fiecăruia dintre noi, ca parte a unei comunități ce percepe frumosul ca un mod de existență”, spune ea.

„Întotdeauna m-a fascinat spiritualitatea poporului român și modul în care Ortodoxia se împletește în chip tainic cu fiecare dimensiune a existenței țăranului român, felul în care realitatea profană este atât de pătrunsă de sacru”, explică Ana Șerb.

Crucea, cale spre înviere

În mesajul ei către tinerii de aceeași vârstă, adolescenta subliniază ideea de bucurie și comuniune.

„Pentru a înțelege credința noastră ortodoxă, trebuie să începem să trăim ortodox, iar asta presupune o permanentă lucrare a bucuriei în inima omului”, afirmă Ana Șerb.

„Hristos ne îndeamnă de atâtea ori: Bucurați-vă!, de aceea bucuria trebuie să fie o atitudine de viață, o asumare a roadelor Învierii Mântuitorului, o orientare către vocația noastră comună, care nu se limitează la viața aceasta pământească, nici nu își găsește sfârșitul în fața mormântului, ci a fi creștin înseamnă a fi nemuritor.”

„Biserica este locul în care trăim anticipat veșnicia cerească prin împărtășirea din același Potir și prin comuniunea de iubire cu celelalte persoane”, adaugă tânăra.

„Într-o lume plină de provocări, Hristos ne cheamă să facem din Cruce cale spre Înviere și să ne încredințăm deplin purtării de grijă a Părintelui Ceresc. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).”

Cei doi tineri, alături de alte sute de elevi din toată țara, vor participa, în Săptămâna Luminată, la etapa națională a Olimpiadei de Religie.

„Nu cred că există perioadă mai potrivită decât aceste zile transfigurate de bucuria și lumina Învierii, de frumusețea duhovnicească a sărbătorii”, transmite Ana Șerb.

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Sursa foto: Fotomontaj Basilica.ro cu imagini din arhiva personală