Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de marți, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel la decesul Patriarhului Ilia al II-lea: A păstorit cu înțelepciune în vremuri de încercare și de înnoire

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe marți seară, după ce Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, s-a mutat la cele veșnice.

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Misiune pastorală printre ghețari: Episcopul Macarie a ajuns în Groenlanda

Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni în Groenlanda. Timp de o săptămână, Preasfinția Sa va oficia Sfânta Liturghie și va boteza localnicii care doresc să intre în comuniunea Bisericii.

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Primul Marș pentru Viață din 2026: Oneștenii l-au organizat în duminica în care au înălțat Sf. Cruce în procesiune

Mii de locuitori din Onești, județul Bacău, au participat duminică la primul Marș pentru Viață organizat în acest an în țara noastră: s-a desfășurat cu prilejul tradiționalei procesiuni din Duminica Sfintei Cruci.

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Rugăciune în română la Mănăstirea din Alpi care deține cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci

Clerici și pelerini s-au rugat duminică în limba română la Mănăstirea Heiligenkreuz din Alpii austrieci, unde se păstrează cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci.

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, recunoscătoare pentru ajutorul oferit familiei Părintelui Ioan Cozma

Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a transmis un mesaj celor care au venit în ajutorul familiei părintelui Ioan Cozma.

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