Rugăciune în română la Mănăstirea din Alpi care deține cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci

Clerici și pelerini s-au rugat duminică în limba română la Mănăstirea Heiligenkreuz din Alpii austrieci, unde se păstrează cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci.

La mănăstire s-a citit Acatistul Sfintei Cruci, precum și Sfânta Evanghelie în română și germană.

Preoții au rostit ectenii și rugăciunea pentru pace recomandată în Patriarhia Română.

Credincioșii prezenți s-au închinat la fragmentul Sfintei Cruci aflat în mănăstire, iar la finalul slujbei au intonat cântări dedicate acestei zile.

În cuvântul său, părintele Nicolae Dura, a explicat Taina Crucii pentru cei prezenți și a mulțumit celor care au venit la mănăstire pentru acest pelerinaj.

Așezământul a fost întemeiat în anul 1133, fiind vizitat și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în 15 iunie 2009, în cadrul vizitei sale în Austria.

Fragmentul din Sfânta Cruce se găsește în mănăstire din anul 1188, când a fost donat de către ducele Leopold al V-lea, după ce îl adusese de la Ierusalim cu șase ani mai devreme.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord

