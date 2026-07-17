Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

La Editura Institutului Biblic a fost publicată Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

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Stihirarul Sf. Macarie Protopsaltul a fost lansat la Masterclassul Internațional de Cânt Bizantin de la Iași

„Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul” a fost lansat miercuri, în a treia zi a Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași.

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Părintele Pimen Vlad va susține o conferință la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia

Părintele Pimen Vlad va susține o conferință la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia în data de 27 august. Evenimentul va începe la ora 18:00, în Sala Polivalentă, accesul fiind liber.

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Cluj-Napoca găzduiește prima Olimpiadă Central-Europeană de Inteligență Artificială: Peste 200 de elevi din 32 de țări

Peste 200 de elevi de liceu din 32 de țări participă la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială (CEOAI) organizată în perioada 14-19 iulie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

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Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el: Pro Vita Iași transformă solidaritatea în șanse la educație

„Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el” este mesajul campaniei de solidaritate prin care Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini, în anul școlar 2026–2027, 140 de elevi și studenți proveniți din familii numeroase.

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