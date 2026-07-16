Stihirarul Sf. Macarie Protopsaltul a fost lansat la Masterclassul Internațional de Cânt Bizantin de la Iași

„Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul” a fost lansat miercuri, în a treia zi a Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași.

Cartea a fost prezentată de părintele profesor Constantin Iustin Stoica, fondator și dirijor al Corului „Vlaho-Bizantin” din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, alături de membrii echipei editoriale.

Volumul reprezintă ediția integrală a Stihirarului alcătuit de Sfântul Macarie Protopsaltul și a fost realizat de un colectiv format din absolvenți și studenți ai Secției de Muzică Bizantină din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Lucrarea a apărut sub egida Mănăstirii Putna și a Asociației Culturale Byzantion, în colaborare cu Mănăstirile Putna și Sihăstria.

Potrivit organizatorilor, lucrarea „a așteptat 201 ani să vadă lumina tiparului” și cuprinde traduceri de mare valoare din limba greacă, constituind o lucrare de referință pentru cântăreții bisericești.

A treia zi a evenimentului

În aceeași zi, participanții la masterclass au luat parte la Sfânta Liturghie oificiată în Catedrala Veche „Sfântul Gheorghe” din Iași de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe participanți să evite atât superficialitatea, cât și transformarea cântării într-un scop în sine, subliniind că, odată ajuns în biserică, lupta sa nu mai poate fi pentru perfecțiune tehnică, ci pentru ca ceea ce a învățat să fie așezat în fața tronului Preasfintei Treimi.

Programul zilei a mai inclus cursuri de tehnică vocală și interpretare psaltică, conferința „Cântarea bisericească: anexă relativă sau element organic?”, susținută de părintele conferențiar Roger Coresciuc, precum și ateliere de muzică răsăriteană coordonate de profesoara Maria Alexandru și Athanasios Tsitsaris.

Masterclassul se va încheia vineri cu concertul de muzică psaltică „Prinos de cinste Sfintelor Femei”.

Foto credit: Trinitas TV / Iul. 16, 2026