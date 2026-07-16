Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el: Pro Vita Iași transformă solidaritatea în șanse la educație

„Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el” este mesajul campaniei de solidaritate prin care Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini, în anul școlar 2026–2027, 140 de elevi și studenți proveniți din familii numeroase.

Programul va include 100 de burse de merit, în valoare de 300 de lei lunar, acordate timp de zece luni elevilor și studenților cu rezultate foarte bune la învățătură, precum și 40 de burse de sprijin material destinate copiilor și tinerilor aflați în situații vulnerabile, pentru prevenirea abandonului școlar și continuarea studiilor.

Pe lângă bursele lunare, beneficiarii primesc sprijin financiar personalizat pentru meditații, cursuri de specializare, echipamente pentru studiu sau situații medicale, participă la activități de orientare vocațională și la școli de vară.

Eveniment aniversar

Anul acesta, proiectul a marcat un deceniu de activitate. În cei zece ani de existență, Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor a sprijinit 176 de elevi și studenți proveniți din familii cu minimum șapte copii din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Una dintre beneficiarele proiectului, Georgiana, a mărturisit că sprijinul primit a fost decisiv în alegerea de a studia în străinătate: „Ați fost alături de mine într-un moment important al vieții mele și nu voi uita niciodată încurajările, răbdarea și încrederea pe care mi le-ați oferit”.

La rândul său, Florentina Grigoraș, directorul Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, a mulțumit tuturor susținătorilor campaniei: „Sprijinul primit le oferă copiilor și tinerilor din familii numeroase încurajarea de a-și continua studiile, de a-și descoperi darurile și de a privi cu nădejde spre viitor”.

Persoanele care doresc să sprijine proiectul pot face donații pe tot parcursul anului. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Foto credit: Magnific