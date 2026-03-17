Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Votul tău contează: Catedrala Națională ar putea fi inclusă între cele mai spectaculoase fațade din Europa

Baumit, lider în domeniul materialelor de construcții, participă cu proiectul Catedralei Naționale la concursul Life Challenge 2026 – categoria Clădiri nerezidențiale, unde sunt premiate cele mai spectaculoase fațade Baumit din Europa.

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Românii din Settimo Torinese au inaugurat propria biserică: Un reper spiritual

Românii din Settimo Torinese au inaugurat propria biserică. A fost descrisă de autoritățile din localitatea aflată în nordul Italiei ca un reper spiritual al comunității.

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O mie de elevi au cântat imnuri către Maica Domnului în Biserica Sfânta Sofia din Tesalonic

Aproximativ o mie de elevi din 37 de școli de toate nivelurile de învățământ din Tesalonic au cântat imnuri către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Biserica Sfânta Sofia din oraș.

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Românii au pus temelia pentru biserica primului cimitir ortodox din Japonia

După ce au cumpărat terenul și au amenajat primul cimitir ortodox din Japonia la Minami Alps, prefectura Yamanashi, membrii Parohiei Ortodoxe Române Tokyo construiesc tot acolo o biserică în stil maramureșean. Piatra de temelie a fost sfințită la finele săptămânii trecute.

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L-a interpretat pe Sf. Nectarie, iar în curând va filma în rolul Sfântului Iosif Isihastul

Aris Servetalis, interpretul Sfântului Nectarie în filmul „Omul lui Dumnezeu”, va juca rolul Sfântului Iosif Isihastul într-un serial biografic care va fi difuzat în Grecia de Mega Channel, anunță John Sanidopoulos pe unul dintre blogurile sale.

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