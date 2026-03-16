O mie de elevi au cântat imnuri către Maica Domnului în Biserica Sfânta Sofia din Tesalonic (video)

Aproximativ o mie de elevi din 37 de școli de toate nivelurile de învățământ din Tesalonic au cântat imnuri către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Biserica Sfânta Sofia din oraș.

Elevii, împreună cu ansamblul coral al Școlii Militare de Ofițeri și Corul Bizantin de Copii al Mitropoliei Tesalonicului au oferit răspunsurile liturgice vineri, 13 martie, în cadrul slujbei Acatistului Maicii Domnului.

Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, împreună cu Mitropolitul Filotei de Tesalonic, Mitropolitul Gabriel de Nea Ionia, Philadelphia, Heraklion și Calcedon, Mitropolitul Maxim de Ioannina, Mitropolitul Ștefan de Filipi, Neapolis și Thassos și Mitropolitul Damaschin de Velestino.

Vocile tinere participă la viața Bisericii

Arhiepiscopul Ieronim al II-lea a vorbit despre rolul Maicii Domnului în viața creștinilor și i-a îndemnat pe elevi să trăiască credința în mod concret: „Voi, cei care cântați imnurile din această seară, nu ne oferiți doar un moment muzical frumos. Voi înșivă deveniți o manifestare a noii creații pe care Hristos ne-o oferă”.

„Când vocile voastre copilărești și tinerești o laudă pe Fecioara Maria, când inimile voastre participă la rugăciunea Bisericii, atunci lumea respiră diferit”, a subliniat Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Greciei i-a încurajat pe elevi să devină mărturisitori ai credinței cu bunătate și respect în școală, familie și societate.

Biserica și educația împreună

Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade a subliniat, de asemenea, rolul colaborării între Biserică și instituțiile de învățământ: „Când Biserica și educația merg mână în mână, rodul este binecuvântat”.

La slujbă au fost prezenți și primarul orașului Tesalonic, Stelios Angeloudis, directorul regional al educației din Macedonia Centrală, Alexandros Koptsis, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale.

Manifestarea a avut loc în cadrul programului educațional și cultural intitulat „Imnul Acatistului – Condacul și Canonul”, desfășurat în colaborare cu Direcția Regională de Educație a Macedoniei Centrale și adresat elevilor din învățământul primar și secundar.

Foto credit: Mitropolia Tesalonicului