Românii din Settimo Torinese au inaugurat propria biserică: Un reper spiritual

Românii din Settimo Torinese au inaugurat propria biserică. A fost descrisă de autoritățile din localitatea aflată în nordul Italiei ca un reper spiritual al comunității.

Manifestarea a avut loc sâmbătă, slujba de sfințire fiind săvârșită de părintele Gheorghe Militaru, vicar Administrativ în cadrul Episcopiei Italiei, împreună cu părinte consilier Maxim Drăguț, părintele protopop Cristian Ștefan, și părintele Paul Porcescu, parohul comunității din apropriere de Torino. Biserica îi are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu și Sfântul Cuvios Gherasim din Chefalonia.

La eveniment au participat consulul general al României la Torino, Cosmin Dumitrescu, primarul orașului Settimo Torinese, Elena Piastra, și președintele Consiliului Local din localitate, Luca Rivoira.

Distanțele nu mai contează

Edilul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, a fost prezent în contextul semnării acordului de înfrățire dintre cele două localități, deoarece lemnul folosit pentru construirea lăcașului de cult provine din localitatea din județul Maramureș.

„Am trăit un moment plin de emoție alături de borșenii noștri stabiliți aici, la inaugurarea noii biserici. Un loc care vorbește despre credință, despre dorul de casă și despre rădăcinile pe care le purtăm cu noi oriunde mergem”, a afirmat Ion Sorin Timiș într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Despre semnarea acordului de înfrățire, primarul din Borșa a scris că „atunci când există respect și prietenie, distanțele nu mai contează”.

Un moment de mândrie

Primarul orașului italian, Elena Piastra, a subliniat importanța realizării bisericii românești: „Un moment de mare mândrie pentru cei care au contribuit la realizarea ei și, în același timp, pentru întreg orașul Settimo Torinese, sub semnul deschiderii, al ospitalității și al spiritului de comunitate, care au fost dintotdeauna valorile fundamentale ale orașului nostru”.

„Va fi un punct de referință spiritual pentru ortodocșii din Settimo Torinese, dar în viitor va fi și al cartierului și al orașului”, a adăugat edilul printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

Președintele Consiliului Local, Luca Rivoira, a subliniat dimensiunea simbolică a evenimentului: „Nașterea unei biserici este un moment unic și aproape irepetabil în timpul nostru. Trebuie să încurajăm crearea de punți de fraternitate între diferite culturi și națiuni”.

Consilierul local a menționat că proiectul demonstrează modul în care „ospitalitatea oferită de un teritoriu se transformă în oportunități pentru prosperitatea orașelor sale”.

Distincții și merite

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a acordat în ziua de 9 martie, înainte de inaugurare, mai multe distincții din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, persoanelor implicate în construcția bisericii parohiale. Preasfinția Sa a subliniat importanța ridicării noului lăcaș pentru viața spirituală și pentru păstrarea identității comunității românești din diaspora.

Primarul orașului Settimo Torinese, Elena Piastra, a primit Ordinul „Maica Domnului Oranta”, iar Consiliul Local al orașului a fost distins cu Diploma de Onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României”, pentru sprijinul acordat comunității române.

De asemenea, Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino, a primit Gramata de recunoștință pentru implicarea în susținerea comunității românești. Totodată, părintele paroh Paul Porcescu a fost distins cu Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru clerici, iar preoteasa Luiza Daniela Porcescu a primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni, pentru implicarea în ridicarea și dezvoltarea comunității parohiale.

Parohia românească din Settimo Torinese a fost înființată în anul 2017. Construcția lăcașului de cult propriu a început în luna iunie a anului 2024, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Foto credit: Mihai Bursuc