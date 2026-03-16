Votul tău contează: Catedrala Națională ar putea fi inclusă între cele mai spectaculoase fațade din Europa

Baumit, lider în domeniul materialelor de construcții, participă cu proiectul Catedralei Naționale la concursul Life Challenge 2026 – categoria Clădiri nerezidențiale, unde sunt premiate cele mai spectaculoase fațade Baumit din Europa.

„Catedrala Mântuirii Neamului este un reper al arhitecturii religioase românești, îmbinând tradiția bizantină cu elemente locale. Fațadele, structurate prin arcade și coloane, accentuează simetria și verticalitatea, iar cupola centrală domină linia orizontului, devenind un reper vizual puternic”, scrie în prezentarea introdusă în concurs.

„Materialele locale – piatra și marmura – conferă durabilitate și sobrietate, în timp ce ornamentele sculptate și mozaicurile policrome evidențiază finețea detaliilor. Proporțiile echilibrate și volumele armonioase transformă fațada principală într-un exemplu remarcabil de expresie monumentală, unde tradiția întâlnește ambiția contemporană.”

Fiecare vot contează. Poate dovedi mai mult decât frumusețea unei fațade – și anume că oamenii au nevoie de catedrale, nu doar de edificii cu alte utilități.

Susține proiectul online, oferindu-i un vot de 5 stele aici.

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Sursa foto: Baumit.ro