Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Comunicat: Programul liturgic al sărbătorii Izvorul Tămăduirii (17 aprilie 2026)

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Bucuriei, prilejuite de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii se vor desfășura după următorul program.

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Arhiepiscopul Atanasie a slujit în a treia zi de Paști la un penitenciar din Marea Britanie

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat Sfânta Liturghie marți, în a treia zi de Paști, la penitenciarul Maidstone, aflat în regiunea Kent.

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Sf. Pahomie de la Gledin, sărbătorit în localitatea natală: Să fiți urmași vrednici, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin a fost sărbătorit marți, în a treia zi de Paști, în localitatea natală din județul Bistrița-Năsăud.

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Ambasadorul României în Tunisia mulțumește Patriarhiei Române pentru delegarea de Paști a unui preot român la Tunis

Valentin Ciprian Muntean, Ambasadorul României în Republica Tunisia, a transmis mulțumiri marți Patriarhiei Române pentru delegarea temporară a unui preot român care să slujească de Paști alături de Mitropolitul Meletie al Cartaginei și Africii de Nord (Patriarhia Alexandriei) și de clericii ortodocși locali.

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Prima parohie românească din Austria a aniversat 120 ani de la înființare

Parohia „La Sfânta Înviere”, prima comunitate liturgică ortodoxă română din Viena, a aniversat marți 120 de ani de la înființare, printr-o ceremonie organizată în prezența Întâistătătorilor mai multor biserici.

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