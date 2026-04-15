Arhiepiscopul Atanasie a slujit în a treia zi de Paști la un penitenciar din Marea Britanie

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat Sfânta Liturghie marți, în a treia zi de Paști, la penitenciarul Maidstone, aflat în regiunea Kent.

Între participanți s-au aflat cetățeni români, alături de persoane de diferite naționalități, aflate în instituția de detenție.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că mântuirea nu este îngrădită de condițiile exterioare, iar Hristos aduce pace și început nou în viața fiecăruia, subliniind importanța pocăinței și a redescoperirii sensului vieții în lumina Învierii.

Persoanele private de libertate care au participat la slujbă au mărturisit că prezența constantă a preotului reprezintă un sprijin esențial și o sursă de speranță: „În aceste ziduri reci, pentru prima dată am simțit că Dumnezeu nu ne-a uitat”.

La Sfânta Liturghie a fost prezentă doamna Ana Maria Almășan, Ministru Plenipotențiar și Consul General Adjunct la Consulatul General al României la Londra, care a prezentat posibilitățile de sprijin consular și a purtat discuții cu persoanele din detenție.

Activitatea pastorală din penitenciar este susținută în mod constant de clerici ai Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord care oferă asistență religioasă și sprijin moral tuturor celor care solicită ajutor.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord