Sf. Pahomie de la Gledin, sărbătorit în localitatea natală: Să fiți urmași vrednici, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin a fost sărbătorit marți, în a treia zi de Paști, în localitatea natală din județul Bistrița-Năsăud.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Biserica „Sfânta Treime”.

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credință și să urmeze exemplul sfântului ocrotitor: „Să țineți credința Sfântului Pahomie și să fiți urmași vrednici de acest mare sfânt”.

„Nu este puțin lucru ca un sat să odrăslească un om sfânt. Așa că nu e vorba aici de mândrie, ci de o bucurie. Și cu siguranță că Sfântul Pahomie vă are la inimă pe toți, dar și dumneavoastră să-l aveți la inimă”.

Totodată, Preasfinția Sa a amintit că Sfântul Pahomie „a păstorit cel puțin șapte ani” eparhia Romanului și Bacăului.

Sfântul Pahomie, prieten al lui Hristos

Episcopul vicar Teofil Trotușanul a evidențiat legătura profundă dintre comunitatea din Gledin și Sfântul Ierarh Pahomie, subliniind că acesta este „un prieten al lui Iisus” care aduce „mare cinste și bucurie” locului natal.

Ierarhul a amintit parcursul duhovnicesc al Sfântului Pahomie, care „a plecat din aceste ținuturi, s-a format ca și călugăr în zona mănăstirilor moldovene, mai precis la Mănăstirea Neamț”, ajungând apoi episcop al Romanului.

„A slujit cu multă dăruire și cu multă smerenie. Era un om luminat, el era iubitor de Dumnezeu, de rugăciune și de isihie. Și cât timp a stat pe scaunul de episcop al Romanului, a avut această lucrare a rugăciunii tainice și l-a coborât pe Hristos în inima sa. De aceea, s-a învrednicit să continue slujirea în ceruri”.

Preasfinția Sa a evidențiat rolul sfântului ca ocrotitor al comunității, arătând că acesta „își revarsă harul și rugăciunile asupra întregii comunități”, îndemnându-i pe credincioși să conștientizeze darul pe care îl au: „din neamul dumneavoastră este un sfânt, un prieten al lui Hristos”.

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin este cinstit în data de 14 aprilie. Proclamarea oficială a canonizării a avut loc în anul 2007, la inițiativa vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Sebastian Suărășan