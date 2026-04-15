Comunicat: Programul liturgic al sărbătorii Izvorul Tămăduirii (17 aprilie 2026)

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Bucuriei, prilejuite de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii se vor desfășura astfel:
- În ziua de vineri, 17 aprilie 2026, între orele 09.00-11.30, Sfânta Liturghie arhierească va fi săvârșită la Baldachinul Sfinţilor din incinta Catedralei Patriarhale.
- Începând cu ora 11:30, tot la Baldachinul Sfinţilor, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mici a apei (Agheasma Mică), iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.
- La final, fiecare credincios sau credincioasă poate umple o sticlă personală de un litru cu apă sfințită de la robinetele celor șase vase mari albastre, având fiecare o capacitate de 500 de litri.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române
Foto credit: Basilica.ro