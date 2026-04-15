Ambasadorul României în Tunisia mulțumește Patriarhiei Române pentru delegarea de Paști a unui preot român la Tunis

Valentin Ciprian Muntean, Ambasadorul României în Republica Tunisia, a transmis mulțumiri marți Patriarhiei Române pentru delegarea temporară a unui preot român care să slujească de Paști alături de Mitropolitul Meletie al Cartaginei și Africii de Nord (Patriarhia Alexandriei) și de clericii ortodocși locali.

„Țin foarte mult la latura de spiritualitate românească și mi-am dorit să ne apropiem de biserică și de (a)casă prin prezența la Tunis a preoților români”, a scris pe o rețea socială ambasadorul.

„Este minimul pe care Ambasada României la Tunis îl poate face pentru a sprijini comunitatea românească din Tunisia din punct de vedere spiritual, identitar.”

„Mulțumesc Patriarhiei Române și Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru iubirea și grija părintească arătate de-a lungul timpului comunității noastre din Tunisia”, a mai transmis ambasadorul Valentin Ciprian Muntean.

Cristos a Înviat!

Ce bucurie să îl avem în mijlocul comunității noastre românești, de Paște, aici la Tunis, pe Părintele Metodiu Florian Bold.

O bucurie creștinească la care țin neaparat să devină o tradiție peste ani. Este al treilea an consecutiv când avem un preot român… pic.twitter.com/hNhoTyjqGA — valentin muntean (@ValiMuntean2023) April 14, 2026

Alinarea dorului de țară în biserică

Anul acesta a fost delegat în Tunisia Părintele Metodiu Florian Bold, preot de caritate la Căminul pentru persoane vârstnice Asertivo din Otopeni, județul Ilfov.

La slujbele de Paști, preotul român a slujit alături de Mitropolitul Meletie al Cartaginei și Africii de Nord (Patriarhia Alexandriei), iar românii din Tunis s-au putut spovedi în limba română, pentru a se putea împărtăși.

„Anul trecut a fost un preot din Cluj, iar anul acesta eu sunt cel ce merge să-i ajute spiritual pe cei care lucrează în Tunis sau pe cei care sunt în vizită în această perioadă”, a declarat clericul pentru Radio România Internațional. „Dorul de țară, de cei dragi este foarte mare.”

Preotul român a fost prezent în capitala Tunisiei în perioada 10-14 aprilie, perioadă în care Ambasada României a organizat și un prânz pentru membrii comunității românești.

Foto: Catedrala Ortodoxă din Tunis. Credit: Facebook / Ελληνική Κοινότητα Τυνησίας – Greek Community of Tunisia