Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

PS Varlaam Ploieșteanul a dăruit icoana Sfântului Dumitru Stăniloae parohiei din Freiburg im Breisgau

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a dăruit duminică icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae comunității românești din Freiburg im Breisgau, Germania.

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Sfinții sunt prietenii care nu ne părăsesc: Mărturii de la voluntarii Sfântului Dimitrie cel Nou

Voluntarii din Grupul „Tineri în Acțiune”, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au fost implicați luni în organizarea sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Ei au vorbit pentru Basilica.ro despre evlavia lor față de Ocrotitorul Capitalei.

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A început Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin de la lași: Prin rugăciune și cântare, Îl cunoaștem pe Domnul

Cea de-a 19-a ediție a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin a debutat luni în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, reunind profesori, cercetători, protopsalți și cursanți din mai multe țări.

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Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026 va include o expoziție de fotografie ortodoxă: Cum participi

Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Byzanfest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema „Aproapele meu: Ortodoxia în lume”.

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Ajută la nevoie: Asociația „Sf. Hristofor” și ASCOR București organizează o colectă pentru persoanele vulnerabile

Asociația pentru copii și bătrâni „Sfântul Hristofor” și Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România, filiala București, organizează o colectă în perioada 12 iulie – 7 august pentru persoanele vulnerabile.

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