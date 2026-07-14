Sfinții sunt prietenii care nu ne părăsesc: Mărturii de la voluntarii Sfântului Dimitrie cel Nou

Voluntarii din Grupul „Tineri în Acțiune”, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au fost implicați luni în organizarea sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Ei au vorbit pentru Basilica.ro despre evlavia lor față de Ocrotitorul Capitalei.

Tinerii ne-au mărturisit bucuriile din activitatea depusă spre slujirea Sfântului Dimitrie, precum și câteva gânduri despre roadele voluntariatului în Biserică.

Gabriel Negescu: Catedrala Patriarhală, a doua casă

„În primul rând, ajutorul Sfântului Dimitrie se simte de fiecare dată, deoarece niciodată nu ne-a lăsat la greu, în niciun proiect în care am fost noi implicați cu Grupul Tineri în Acțiune”, spune Gabriel Negescu, inspector eparhial la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„De asemenea, ajutorul pe care îl primim se simte și din partea Sfinților Împărați Constantin și Elena, a Sfântului Nectare și a Sfântului Andrei, ocrotitorul României. Avem nevoie de Sfinți, mai ales în grupul nostru, unde gestionăm evenimente, sărbători și suntem în permanență ajutoare ale Bisericii”.

„Starea de comuniune care s-a creat în grupul nostru este foarte frumoasă și energică. Totodată, pentru noi Catedrala Patriarhală este un prilej de mare bucurie, pentru că o simțim ca o a doua casă”, mai spune inspectorul eparhial.

Gabriela Burlacu: Îi sunt recunoscătoare Sfântului

„Astăzi, m-a motivat să vin la sărbătoarea Sfântului Dimitrie dorința de a ajuta, ceea ce mă motivează mereu când vin la activități de voluntariat. Fiecare ocazie de a fi aproape de Sfântul este pentru mine un motiv de a spune Da cererii de a veni aici și o iau mereu ca pe o chemare pe care mi-o face Sfântul, de a ieși un pic din cele ale mele și a mă jertfi pentru aproapele meu, așa, puțin, cum pot eu”, a spus Gabriela Burlacu, viitor cadru didactic în învățământul primar.

„Îi sunt recunoscătoare Sfântului și îi datorez prieteniile pe care le-am dobândit prin intermediul acestor activități și momentele frumoase”, trasmite Gabriela.

Sebastian Tureac: Voluntarii vor fi prezenți și la ITO 2026

„La sărbătoarea de vară a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, membrii Asociației Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) ai Facultății de Teologie din București, au ajutat la buna desfășurarea și organizare”, spune Sebastian Tureac, Președinte ASTO din Facultatea de Teologie din București.

„Ne-am bucurat că am putut fi prezenți la această binecuvântată sărbătoare, care a contribuit la consolidarea relațiilor dintre voluntari și așteptăm cu nerăbdare să ne implicăm activ, atât cu sufletul, cât și cu profundă determinare și responsabilitate la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO), ce va avea loc anul acesta la București, în perioada 31 august – 3 septembrie”, transmite președintele ASTO.

Diana Cîțan: Apropierea de Sfântul Dimitrie mi-a adus pace

„Am evlavie la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou deoarece, participând și la alte activități de voluntariat dedicate acestuia, am simțit de multe ori ajutorul și ocrotirea sa. M-a impresionat mereu smerenia lui, iar apropierea de Sfântul Dimitrie mi-a adus pace și încredere în momentele importante din viața mea”, mărturisește Diana Cîțan, studenă la Academia de Studii Economice, la specializarea Resurse Umane.

„Am venit la sărbătoarea Aducerii Moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din dragoste și recunoștință față de Sfânt. Este o bucurie să fiu prezentă la acest moment deosebit și să particip alături de ceilalți credincioși la o sărbătoare atât de importantă”, spune tânăra voluntară.

Andrei Cazacu a aflat despre Sfânt de la străbunica lui

„Prima dată când am aflat despre Sfântul Cuvios Dimitrie a fost în copilărie, de la străbunica mea, care avea, printre cărțile de rugăciuni și acatistul sfântului. De atunci am rămas fascinat de căldura și blândețea chipului său, tăcut și smerit, ca o predică nerostită dar mult-grăitoare”, spune Andrei Cazacu, Secretar General ASTO.

„Ulterior, venind ca student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, am fost nelipsit de pe Colina Bucuriei, atât ca simplu pelerin, cât și ca voluntar. Fie în zilele de sărbătoare, când Catedrală Patriarhală istorică este neîncăpătoare, fie în timpul săptămânii, am văzut mereu aceeași evlavie, aceeași bucurie și aceeași credință”.

„Mai ales în această zi de sărbătoare trebuie să privim cu luare-aminte la mulțimea binefacerilor pe care Sfântul Cuvios Dimitrie le-a săvârșit asupra noastră în curgerea timpului. Să nu uităm că sfinții sunt prietenii care nu ne părăsesc niciodată. Sunt convins că același lucru l-au simțit și colegii mei voluntari cu care astăzi am ajutat la buna desfășurare a sărbătorii”, subliniază tânărul.

Elena Boiangiu: Voluntariatul îți oferă experiență

„Este greu să nu îl iubești și să nu ai evlavie la Sfântul Dimitrie cel Nou când este ocrotitorul și îndrumătorul spiritual al grupului Tineri în Acțiune, grup din care fac parte. Întotdeauna își face simțită prezenta Sfântul Dimitrie cel Nou prin pacea care îți vine în suflet în timpul slujbelor hramului, dar și a sărbătorii Aducerii Moaștelor Sf. Dimitrie Cel Nou la București”, spune Elena Boiangiu, inginer antreprenor.

„În special, la slujba de priveghere, odată intrat în catedrala istorică, după ce te-ai închinat și ai primit binecuvântare de la Sfântul, îți găsești un loc în care să asculți slujba și apoi simți cum tot tumultul vieții dispare și ești pătruns de un duh de pace și de iubire pe care doar în prezența sfinților o simți”.

„Astfel de activități îți oferă experiență în coordonarea, în lucru cu diferite tipologii de oameni care participă la această sărbătoare și în dezvoltarea aptitudinilor de comunicare”, mărturisește Elena.

Daniel Lupu: Dorință de a ajuta

„Evlavia deosebită pentru Sfântul Cuvios Dimitrie a fost amplificată în momentul în care am fost mai aproape de el la hramul din luna octombrie a anului 2024, care a fost în același timp și prima mea experiență ca și voluntar după ce am început studiile la Facultatea de Teologie și pot spune ca de atunci am simțit necontenit ocrotirea sfântului”, transmite Daniel Lupu, Vicepreședinte ASTO.

„Am participat în această zi ca și voluntar la sărbătoarea de vară închinată Sfântului Dimitrie din dorința de a fi aproape de ocrotitorul orașului nostru și cu dorința de a ajuta, împreună cu ceilalți voluntari la bună desfășurare și organizare a acestui eveniment de pe Colina Bucuriei”.

Maria Vlaicu: Sfântul a fost în vizită la casele oamenilor

„De când eram copil veneam cu părinții mei în pelerinaj la ziua Sfântului Dimitrie și în acest fel am început să îl simt foarte drag și apropiat pe sfântul ocrotitor al Bucureștilor”, spune Maria Vlaicu, proaspă absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din București.

„Am avut bucuria de a participa în anul 2024 la pelerinajul cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, care a avut loc în Arhiepiscopia Bucurestilor cu ocazia împlinirii a 250 de ani de când a fost adus la catedrala din București. A fost cu adevărat o experiență minunată de a merge cu sfântul în vizită la casele oamenilor și de a vedea evlavia și emoția cu care aceștia Îl așteptau”, spune tânara voluntară.

„Astăzi am avut ocazia nu doar de a ajuta la buna organizare a sărbătorii Sfântului și la distribuirea darurilor, ci și de a ne cunoaște mai bine”, mai mărturisește Maria.

Alexandru Paraschiv: Fotografia, mărturie pentru generațiile viitoare

„Acum 252 de ani, Sfântul Cuvios Dimitrie ne-a dăruit binecuvântarea lui cea mai mare, sfintele sale moaște. Pentru mine orice sărbătoare în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie este prilej de mulțumire adusă lui pentru toate darurile pe care mi le oferă și pe care mi le-a oferit în cei aproape 16 ani de voluntariat”, spune voluntarul Departamentului Media, al Grupului Tineri în Acțiune.

„În decursul anilor am deprins și arta fotografiatului, iar acum, la sărbătorile Sfântului, pe lângă ajutorul în organizare mă ocup și de surprinderea evenimentelor în fotografii – pentru mine aceste fotografii rămân amintiri peste ani, iar pentru generațiile viitoare mărturii”.

„Îmi aduc aminte acum de prima serbare a Aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie – zi foarte călduroasă de iulie cu 43°C, dar imediat după prăznuirea Sfântului a venit vreme ploioasă și răcoroasă, iar în timpul pelerinajului din eparhie, când moaștele sale au ajuns în localitatea mea natală, Mizil, de asemenea a fost o zi ploioasă după mult timp. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi!”, mai spune tânărul.

Foto credit: Tineri în Acțiune / Alexandru Paraschiv