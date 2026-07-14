Ajută la nevoie: Asociația „Sf. Hristofor” și ASCOR București organizează o colectă pentru persoanele vulnerabile

Asociația pentru copii și bătrâni „Sfântul Hristofor” și Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România, filiala București, organizează o colectă în perioada 12 iulie – 7 august pentru persoanele vulnerabile.

Acțiunea face parte din campania „Ajută la nevoie”, ajunsă la a 15-a ediție, prin care sunt colectate produse destinate persoanelor vulnerabile din București și județul Ilfov.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să se implice să contribuie cu alimente neperisabile, produse de igienă și alte articole necesare în viața de zi cu zi.

„Un gest mic poate schimba o viață. O pungă de alimente, un pachet oferit din inimă, pentru tine e puțin, pentru ei înseamnă mult. Fii și tu parte din bine. Nu dăruiești doar lucruri. Dăruiești liniște, speranță și sentimentul că nu sunt uitați”, au transmis reprezentanții Asociației „Sfântul Hristofor” într-o postare pe Facebook.

Produsele pot fi aduse la punctul de colectare amenajat în zona stației de metrou Piața Sudului din Sectorul 4 al Capitalei.

Mai multe informații despre modalitățile de donație, contribuții finanicare și datele de contact sunt disponibile aici.

Foto credit: Magnific