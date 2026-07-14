Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026 va include o expoziție de fotografie ortodoxă: Cum participi

Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Byzanfest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema „Aproapele meu: Ortodoxia în lume”.

Oricine se poate înscrie pentru selecția finală, trimițând maximum două fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă (cum sunt unele țări de pe continentul european, Rusia și Ucraina).

„Când ne gândim la locurile în care este prezent creștinismul ortodox, ne vin de obicei în minte Grecia, Rusia, România, cunoscute și sub denumirea de Lumea Veche. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, Ortodoxia a ajuns pe țărmurile tuturor continentelor de pe Pământ, inclusiv în America, Asia, Australia și dincolo de acestea”, transmit reprezentanții Byzanfest.

„Aceste noi țări, culturi și oameni care au îmbrățișat credința au contribuit la îmbogățirea modului în care se manifestă creștinismul ortodox.”

Ce teme pot avea fotografiile

Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale Ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate – de exemplu, Australia, Orientul Mijlociu, China, Anglia.

Fiecare lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale.

Cum trimiți

Fiecare participant poate trimite o singură dată și nu mai mult de 2 fotografii, care să fie color și realizate începând cu anul 2025. Dacă participantul dorește să trimită o fotografie alb-negru, trebuie să furnizeze și o copie color a aceleiași fotografii.

Fiecare fotografie trebuie să aibă o rezoluție de cel puțin 200 DPI, pentru a putea fi tipărită în format A3 și/sau A2 și expusă.

Trebuie completat formularul de participare și trimis odată cu fotografiile, în momentul înscrierii.

Adresa de email pentru trimiterea imaginilor este [email protected] , iar termenul limită pentru trimitere este 15 septembrie 2026.

Fotografiile selectate pentru expoziție vor fi expuse în cadrul celei de a treia ediții a Festivalului de Film „Quo Vadis”, care se va desfășura în perioada 10–14 noiembrie 2026 la Iași.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru (arhivă)