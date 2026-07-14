PS Varlaam Ploieșteanul a dăruit icoana Sfântului Dumitru Stăniloae parohiei din Freiburg im Breisgau

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a dăruit duminică icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae comunității românești din Freiburg im Breisgau, Germania.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia românească „Sfântul Mina” din orașul german, alături de părintele paroh Mircea Tudorache și un sobor de preoți.

Ierarhul a evidențiat în predică sensul profund al rugăciunii stăruitoare și al faptelor bune, pornind de la Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum.

Rolul Sf. Dumitru Stăniloae

La finalul slujbei, Episcopul vicar patriarhal a evocat personalitatea Lidiei Stăniloae, subliniind contribuția acesteia la viața culturală și bisericească românească, dar și implicarea sa în dezvoltarea parohiei din orașul german.

Totodată, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, pe care l-a cunoscut personal și a cărui operă teologică a studiat-o de-a lungul anilor.

La slujbă a participat și Dumitru Horia Ionescu, nepotul sfântului și fiul Lidiei Stăniloae, care a primit, de asemenea, o icoană a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din partea Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, în semn de apreciere pentru implicarea sa în organizarea vizitei ierarhului la Freiburg im Breisgau.

Bucurie pentru întreaga comunitate

Părintele Mircea Tudorache a descris evenimentul, printr-o postare pe pagina de Facebook a parohiei, drept un moment de mare bucurie pentru întreaga comunitate.

Preotul a remarcat și prezența unor foști ucenici ai comunității, deveniți între timp slujitori ai altor comunități: „Văzându-i în jurul Sfântului Altar pe cei care odinioară mi-au fost ucenici, am simțit o adâncă împlinire și o bucurie pe care numai Dumnezeu o poate dărui”.

În încheiere, parohul comunității din Freiburg im Breisgau a subliniat că adevărata comuniune dintre slujitori și credincioși se păstrează prin rugăciune: „Chiar dacă nu ne este dat să ne întâlnim des după trup, știu că ne întâlnim mereu în rugăciune. Iar aceasta este întâlnirea cea mai înaltă și mai adevărată, pentru că în rugăciune stăm împreună înaintea lui Hristos”.

Parohia românească din Freiburg im Breisgau a fost înfiinţată in luna decembrie 2014, de către părintele Mircea Tudorache, actualul paroh al comunității.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxa Romana Sf Mina Freiburg