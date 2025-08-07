Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel, 38 de ani de la intrarea în monahism

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a împlinit, miercuri, 38 de ani de la intrarea în monahism.

Hramul istoric al Mănăstirii Cernica: Avem datoria morală să lucrăm pentru schimbarea la față a întregii țări

Mănăstirea Cernica a serbat miercuri hramul istoric al bisericii centrale, ctitorite de Sfântul Calinic în cinstea Schimbării la Fața a Domnului.

Noua biserică a Mănăstirii Sihla va fi închinată Sfintei Cuvioase Teodora: A fost sfințită piatra de temelie

De praznicul Schimbării la Față a Domnului, a fost sfințită piatra de temelie a noi biserici de la Mănăstirea Sihla, care va purta hramul Sfânta Cuvioasă Teodora.

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu va fi adusă în pelerinaj la Vaslui: Program

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, din județul Iași, va fi adusă, joi, 7 august, în pelerinaj, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vaslui.

Sf. Ioan Iacob Hozevitul, cinstit în Marea Britanie: Mănăstirea românească din Stanbridge și-a sărbătorit hramul

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Stanbridge, Marea Britanie, și-a serbat marți hramul.

