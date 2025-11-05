Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Comunicat: Anunţuri importante referitoare la Catedrala Naţională

Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).

Zile de pelerinaj în Capitală: Peste 260.000 de persoane s-au închinat în Catedrala Națională

Grupuri de pelerini din țară și străinătate participă la pelerinajul desfășurat cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Peste 260.000 de persoane s-au închinat până marți dimineață în altarul lăcașului de cult.

Anul omagial 2026: Patriarhia Română oferă Familia Sfântului Vasile cel Mare ca model pentru familiile de azi

Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Icoana Anului omagial-comemorativ 2026 prezintă drept model în acest sens familia Sf. Vasile cel Mare, care a dat opt sfinți.

Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!” a ajuns la ediția a 50-a: Peste 25.000 de litri de sânge colectați în 12 ani

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s-au deplasat, luni, la Sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române unde a avut loc ediția cu numărul 50 din cadrul Campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”.

Postul Nașterii Domnului 2025 începe cu o zi mai devreme

Postul Nașterii Domnului 2025, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe în data de 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie.

