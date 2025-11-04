Zile de pelerinaj în Capitală: Peste 260.000 de persoane s-au închinat în Catedrala Națională

Grupuri de pelerini din țară și străinătate participă la pelerinajul desfășurat cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Peste 260.000 de persoane s-au închinat până marți dimineață în altarul lăcașului de cult.

Pelerinii care trec pragul Catedralei Naționale se pot închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, așezate în altarul catedralei.

Cei care așteaptă la rând sunt asistați de grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la Catedrala Națională pot verifica timpul de așteptare și locația rândului puse la dispoziție online de organizatori.

Timpul de așteptare era de aproximativ 4 ore, marți la orele prânzului. Altarul Catedralei Naționale va rămâne deschis pentru pelerini până miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene