Mitropolitul Ioan: Dumnezeu vine mai întâi la cei aflați în suferință

„Dumnezeu vine mai întâi la cei aflați în suferință”, a spus duminică, la Ghiroda, județul Timiș, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

În cuvântul ocazionat de Evanghelia vindecării slăbănogului de la Vitezda, IPS Ioan i-a îndemnat pe credincioși să-i cerceteze pe semeni, mai ales când aceștia se află în dificultate.

Din păcate, în cazul slăbănogului de la Vitezda, „nimeni nu l-a luat de mână să-l ducă în scăldătoarea unde îngerul tulbura apa și cel ce intra primul se făcea sănătos”, Mântuitorul Hristos fiind cel care l-a vindecat.

Mitropolitul Banatului a mai arătat că Biserica Ortodoxă a urmat și urmează îndemnul Mântuitorului de a-i cerceta pe cei aflați în suferință, exemplificând cu primele spitale, care au fost ctitorite de Sfântul Vasile cel Mare în secolul al patrulea.

Foto credit: Mitropolia Banatului

