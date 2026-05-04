Proclamarea canonizării Sf. Mavra de la Ceahlău: Mare dar făcut Moldovei de Dumnezeu, a spus Mitropolitul Teofan

„Aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a făcut Moldovei”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei luni, la proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mavra de la Ceahlău.

Înaltpreasfinția Sa a transmis mulțumiri și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a binecuvântat propunerea de canonizare venită din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

„Oare noi, cei de astăzi, trăitori în tumultul vieții, într-o continuă mișcare lăuntrică și exterioară, putem tinde ca să se coboare și în inima noastră ceva din plenitudinea de har prezentă în inima Sfintei Mavra, din dorul ei după Dumnezeu?” s-a întrebat părintele mitropolit.

„Putem să împlinim aceasta, chiar dacă la măsura micimii și slăbiciunilor noastre, în două locuri: în Dumnezeiasca Liturghie și în camera de rugăciune – în chilia monahală sau în colțul de rugăciune din casa fiecărei familii din lume”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele mitropolit a subliniat că, participând la Sfânta Liturghie, împlinim manifestarea dorului nostru după cer, după Dumnezeu.

„Omul purtător de numele lui Hristos – de numele de creștin – este chemat să vadă Luceafărul sfințeniei. Chiar dacă nu se poate apropia de el, să nu-l piardă în vedere. Să recunoaștem starea de jos și foarte departe de Dumnezeu, dar în același timp nepierzând călăuza sfințeniei spre care ar trebui să tindă orice suflet de creștin”, a mai spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Prima sărbătoare a sfintei

Proclamarea canonizării a avut loc la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

A fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Teofan împreună cu Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei și cu Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Teofil Trotușanul al Romanului și Bacăului.

Din sobor au făcut parte părinții exarhi ai mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor și alți clerici invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sf. Iosif de la Văratec” al mănăstirii nemțene Văratec.

Tomosul Sinodal și Mesajul Patriarhului

După Liturghie, Tomosul Sinodal de Canonizare a fost citit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

„Binecuvântat și vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit întru sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieții lor plină de evlavie și de fapte bune”, scriu ierarhii membri ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în document.

„Preasfânta Treime a rânduit din veșnicie ca pe aceștia să-i învrednicească de asemănarea cu Dumnezeu, împărtășindu-i de lumina harului Duhului Sfânt și așezându-i în Biserica celor drepți, în ceata sfinților.”

Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Cea mai înaltă și mai tăinuită lucrare a Sfintei Cuvioase Mavra a fost rugăciunea inimii sau rugăciunea isihastă”, a transmis Preafericirea Sa.

„Această rugăciune, care are darul de a aduna toate puterile sufletului într-o singură mișcare lăuntrică, prin pomenirea neîncetată a numelui Domnului Iisus Hristos, a aprins în inima cuvioasei lumina cea curățitoare a iubirii dumnezeiești.”

„A doua trăsătură fundamentală a vieții Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău constă în smerenia sa profundă. Lucrarea rugăciunii neîncetate a rodit în Sfânta Mavra, la vremea cuvenită, prin lumina harului Duhului Sfânt care se vădea în harismele duhovnicești ale acestei cuvioase: darul înainte-vederii, al vindecărilor și al povățuirii”, a mai subliniat Patriarhul României.

Preafericirea Sa nu a omis să amintească nici faptul că sfânta a devenit îndrumătoarea maicilor isihaste din regiune, lăsând o moștenire duhovnicească durabilă.

La finalul ceremoniei, icoana sfintei a fost prezentată credincioșilor, apoi purtată în procesiune și așezată spre cinstire în curtea Mănăstirii Durău.

Priveghere în ajun

Sâmbătă seară, slujba de Priveghere pentru primul praznic al sfintei a fost oficiată de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat numele sfintei, despre care a spus că provine de la Mamvri (Mamre), locul unde Dumnezeu a fost ospătat de Patriarhul Avraam.

„În Țara Sfântă există acest loc unde Avraam a primit, sub chipul celor trei îngeri, pe Dumnezeu și a fost binecuvântat pentru că a avut inimă largă și primitoare. Cred că Sfânta Mavra se aseamănă, din acest punct de vedere, cu Patriarhul Avraam, pentru că inima ei a fost largă, iar Dumnezeu S-a sălășluit în sufletul ei”, a spus Preasfinția Sa.

Evenimentele legate de canonizare au fost transmise live de Doxologia pe Facebook și Youtube.

Despre Sf. Cuv. Mavra

Sfânta s-a născut pe Valea Bistriței și a îmbrățișat de tânără viața monahală la Schitul Silvestru. După primirea schimei, s-a retras într-o chilie izolată, dedicându-se rugăciunii și ascezei, fiind însoțită mereu de o căprioară credincioasă.

În Poiana Maicilor, alături de ucenicele ei, a întemeiat o mică așezare pustnicească. Spre sfârșitul vieții, s-a retras la Ponoară, sub vârful Ceahlăului, unde, după ani de nevoință, și-a dat sufletul în mâinile Domnului, fiind înmormântată în Poiana Maicilor. Moaștele ei au rămas nedescoperite.

A fost canonizată în ședința de lucru din 1 iulie 2025 a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte femei românce cu viață sfântă – soții de domnitori, cuvioase, mucenițe și mame de sfinți. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci