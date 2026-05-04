Sfinții Irina și Efrem, ocrotitori pentru aproximativ 117.000 de români

Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, sărbătoriți în data de 5 mai, sunt ocrotitori spirituali pentru 117.711 români, conform datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Sfânta Mare Muceniță Irina este ocrotitoarea a 103.312 femei și a 10.883 bărbați. Numele Sfântului Cuvios Efrem este purtat de 2.929 de bărbați și de 587 de femei (Efremia).

Sfânta Irina

Sfânta Mare Muceniță Irina, născută cu numele Penelope, a fost fiica regelui Liciniu din cetatea Maghedon. Crescută în izolare, într-un turn zidit de tatăl ei, a primit învățătura despre Hristos de la bătrânul Apelian și a fost botezată de Sfântul Timotei, ucenicul Sf. Ap. Pavel.

După o descoperire dumnezeiască, și-a schimbat numele în Irina, însemnând „pace”. Trecerea sa la creștinism a stârnit mânia tatălui, însă, prin credință și minuni, a reușit chiar să-l convertească.

Deși a fost torturată și chiar ucisă, Dumnezeu a păzit-o și a înviat-o, întărind credința celor din jur. La sfârșitul vieții, s-a așezat singură într-un sicriu, iar după câteva zile trupul ei nu a mai fost găsit, semn al proslăvirii sale de către Dumnezeu.

Sfântul Efrem

Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, născut în anul 1384 în Trikala, Grecia, cu numele de Constantin, a ales de tânăr viața monahală pentru a-și păstra credința în contextul dominației otomane. La doar 14 ani a intrat în Mănăstirea Buna Vestire de lângă Néa Makri, unde a primit numele Efrem și a dus o viață de nevoință, smerenie și rugăciune timp de peste 27 de ani.

După ocuparea regiunii de către otomani, mănăstirea a fost atacată, iar în cele din urmă, în 1425, Sfântul a fost prins și supus la chinuri cumplite timp de mai multe luni pentru a renunța la credința creștină. După moartea sa, mănăstirea a fost părăsită și uitarea s-a așternut peste locul muceniciei sale timp de secole.

Redescoperirea sa a avut loc în secolul al 20-lea, când monahia Macaria a reînviat viața monahală în acel loc, iar Sfântul s-a arătat în vedenii, indicând locul moaștelor sale, descoperite în 1950. De atunci, este cunoscut ca grabnic ajutător și vindecător.

