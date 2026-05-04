Sfântul Irodion a fost sărbătorit la Mănăstirea Lainici, pe care a păstorit-o peste patru decenii

Sfântul Irodion a fost sărbătorit duminică al Mănăstirea Lainici de pe Valea Jiului, pe care a păstorit-o ca stareț timp de 41 de ani.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Irineu al Olteniei, împreună cu Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, Episcopii Nicodim al Severinului și Strehaiei, Veniamin al Basarabiei de Sud, Sebastian al Slatinei și Romanaților și Siluan al Ungariei.

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat lucrarea dumnezeiască săvârșită prin Sfântul Irodion.

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos lucrează în Biserică prin sfinții Săi. Sfântul Irodion este vindecător, făcător de minuni. Rugându-ne Sfântului Irodion, închinându-ne icoanelor sale, sărutând Sfintele sale moaște, noi primim binecuvântare de la Dumnezeu”.

„Noi trebuie să chemăm sfinții, ca ei să mijlocească pentru noi. Să avem curaj și nădejde în suferințele noastre, să ne rugăm sfinților ca Dumnezeu să ne tămăduiască. Rugăm pe Sfântul Irodion să ne întoarcem la casele noastre cu daruri și binecuvântări cerești”, a spus Mitropolitul Olteniei.

După Sfânta Liturghie a avut loc ședința Sinodului Mitropolitan al Olteniei, în cadrul căruia au fost discutate și aprobate mai multe hotărâri legate de aspectele curente ale vieții bisericești şi administrative din eparhii.

Sfântul Irodion de la Lainici

S-a născut în 1821 la București primind numele la botez de Ioan. Pe la vârsta de 20 de ani a intrat ca viețuitor la Mănăstirea Cernica, atras fiind de viața isihastă, sub oblăduirea Sfântului Calinic.

După alegerea în funcția de Episcop al Râmnicului, Sf. Calinic l-a luat împreună cu el și pe Sf. Irodion, pe care l-a numit stareț la Schitul Lainici.

Datorită vieții sale aspre și a rugăciunii, a devenit făcător de minuni încă din viață. Avea puterea de a alunga duhurile necurate din oameni.

A trecut la Domnul în data de 3 mai 1900, fiind canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011.

