Episcopul Benedict a sfințit o troiță pe Dealul Golgota din Sălaj

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit sâmbătă troița ridicată pe Dealul Golgota din Parohia Porți, județul Sălaj. Aceasta a fost construită de două familii din localitate în memoria părinților lor și ca semn de ocrotire pentru întreaga comunitate.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Înălțarea Domnului”. Preasfinția Sa a vorbit despre porunca iubirii ca temei al vieții creștine, subliniind exigența acesteia.

„Avem un Dumnezeu foarte exigent, din cale-afară de exigent. Să vă iubiți unii pe alții și adaugă: Vă poruncesc. Deci nu este o alegere din partea noastră, ci este o poruncă pe care o primim din partea Domnului”.

Episcopul Sălajului a arătat că această poruncă nu poate fi împlinită doar prin puterile omului: „E tare greu să iubești, și nu doar că este greu, eu zic că este imposibil dacă îți pui încrederea doar în propriile tale resurse”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Benedict a evidențiat că soluția este întoarcerea către Dumnezeu prin rugăciune, zicând: „Doamne, iubește Tu deodată cu mine pe cei din jurul meu, pentru că altminteri eu nu pot să împlinesc porunca aceasta sub nicio formă”.

La final, preotul paroh Petre Călin a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au contribuit la ridicarea troiței, care va străjui de acum comunitatea din localitatea Porți.

