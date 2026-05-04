Mântuitorul Hristos este tămăduitorul trupului și al sufletului, spune Mitropolitul Laurențiu

„Mântuitorul Hristos este un tămăduitor al trupului și al sufletului”, a afirmat duminică la Cisnădie Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul îl cunoștea deja pe slăbănogul de la Vitezda, știindu-i și suferința și răbdarea.

„Mântuitorul Hristos a mers acolo unde erau adunați atâția bolnavi și l-a ales pe cel care de 38 de ani suferea. I-a adresat o întrebare care, poate, ni se pare stranie nouă. Bolnavii stăteau la rând ca să intre în scăldătoare și Mântuitorul l-a întrebat ceva pe acest bolnav, știind că el suferă de 38 de ani, deci era mai în vârstă decât Mântuitorul Hristos pentru că era bolnav mai înainte de a se naște El”.

„I-a cunoscut și răbdarea, pentru că n-a cârtit niciodată, n-a spus nimic și îi adresează această întrebare: Vrei să te faci sănătos? să-i dea mai mult curaj”, a subliniat IPS Laurențiu.

Tămăduitor și Duhovnic

Înaltpreasfinția Sa a remarcat că Mântuitorul, mai mult decât un vindecător al trupului, s-a dovedit și un tămăduitor al sufletului.

„Mântuitorul, pe lângă faptul că a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și Tămăduitor al tuturor neputințelor, a fost și un Părinte iubitor și un Duhovnic adevărat care nu l-a condamnat pe cel care suferise de 38 de ani din cauza unor păcate făcute de el”.

„Întâi i-a vindecat trupul pentru că a știut că el va merge spre templu, unde va primi vindecarea deplină, vindecarea sufletului. Și vindecarea sufletului s-a făcut prin aceste cuvinte: Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ca Duhovnic desăvârșit, Mântuitorul nu l-a condamnat și nu a divulgat păcatele săvârșite de acesta, ci i-a transmis să se îngrijească de acum încolo de sufletul său ca să nu mai păcătuiască”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit distincția „Dimitrie Cunțan” pentru cântăreți bisericești membrilor grupului vocal „Theofania”.

De asemenea, a fost săvârșită o slujbă de pomenire la mormintele ctitorilor Bisericii din Cisnădie.

